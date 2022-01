La rentrée du kiff

Les écouteurs sans fil sont le new in, évitez juste de les faire tomber sur les rails du métro… Mais les Kef Mu3 Charcoal Grey sont fait pour ça. Ils ont été designés par Ross lovegrove. On retrouve le son Kef dans ces écouteurs confortables et au design à l’aspect sculptural. Le son est dynamique, bien équilibré avec la technologie de suppression active du bruit et on adore ne pas avoir à entendre les enfants pleurer dans les transports.

229 € https://fr.kef.com

AVIDSEN RHEITA 100 Les fêtes approchent, et les cambriolages vont de paire avec … Oups, faites vous un cadeau de Noël avant l’heure pour partir sereinement sans faire surveiller votre maison par le voisin qui en a marre. Cette caméra pour l’extérieur est motorisée et intègre une reconnaissance de silhouette, pour avoir un œil permanent sur l’extérieur de son habitat avec une vision à 360° Elle fait office aussi d’appliques extérieur, facile à installer et à configurer.

199 € https://www.maisonic.com/thomson-rheita-100.html XGIMI AURA Home is the new ciné (mais dans de bonnes conditions !) Ce Vidéoprojecteur projecteur 4K Laser à focale ultra courte est fait pour ceux qui souhaitent remplacer leur écran TV par une autre l’expérience télévisuelle. Une large projection haut de gamme sur une distance courte puisqu’il se « colle » presque au mur. Il est esthétique et peu encombrant et offre un son riche et bien détaillé.

2490 € https://fr.xgimi.com/pages/aura VICTROLA EASTWOOD Même si le retour du 33 tours avec ses platines vinyles ne date plus d’hier, ne vous y trompez pas : il est encore à la mode. Celui-ci est Bluetooth et ultra compact et trouvera sa place dans toutes les pièces de la maison. Il a un côté vintage et équipé d’une bonne cellule audio ce qui n’est pas toujours gagné quand elle est trop vintage.

129 € https://www.boulanger.com/ref/1169461 LENOVO YOGA TAB 13 Nous vous avons dégoté la perle rare des tablettes. Faite surtout pour le multimédia et le jeu, vos enfants seront ravis mais les plus heureux d’entre tous seront les parents. Elle détonne par son look atypique et son cylindre qui accueille des haut-parleurs JBL pour un son de qualité. Elle se positionne sur le haut de gamme surtout par son prix. Alors pour les enfants … mais trop en bas âge ! A partir de 799 € https://www.lenovo.com/fr/fr/tablets/android-tablets/lenovo-tab-series/Lenovo-Yoga-Tab-13/p/WMD00000469 OROSOUND TILDE PRO La marque française innove avec ce casque professionnel modulable en quatre configurations. L’intérêt de celui-ci c’est l’option d’une micro-perche détachable, idéal pour le télétravail et aussi pour le loisir. Enfin il offre la possibilité d’inter- changer des coussinets supra ou circum-auraux, afin d’assurer un meilleur confort.

275 € https://www.orosound.com/fr/casque-made-in-france-tilde-pro/ CARDO PACKTALK SKI Vous avez envie de rider tranquillement sur la poudreuse sans attendre toutes les cinq minutes les retardataires ? La Dynamic Mesh Communication (DMCTM) rend cela possible. La mission première de Cardo Packtalk ski est de créer des connexions, soit avec les autres appareils du même type et ainsi créer un groupe de discussion actif permanent soit avec son téléphone portable pour recevoir et passer ses appels : la technologie jusqu’au bout des skis. Cardo Packtalk ski résistent à l’eau et à la neige, et fonctionne à une température de –20°C. Ce système s’adapte à tous les types de casques disponibles sur le marché. Et ça ne s’arrête pas là, puisque le dispositif offre jusqu’à 8 heures de communication grâce à la fonctionnalité « recharge pendant l’utilisation ». Il permet de rester en communication jusqu’à 1 km entre chaque appareil de quoi vous permettre de rester tranquillement coincé sur le télé-siège.

249 € https://www.cardosystems.com/fr/snow/ CANON POWERSHOT PX Vous rêvez de faire de votre vie une télé-réalité ? La caméra Canon, intelligente automatique qui filme tout le monde en même temps vous le permettra.

Avec cet appareil photo intelligent vous pourrez profiter de l’instant présent tout en le mémorisant, sans avoir à rester derrière l’objectif (big-up au père de famille qui tient souvent ce rôle). Doté de la reconnaissance faciale, il utilise la recherche automatique de visages pour garder les sujets dans le cadre et prendre des photos qui, autrement, auraient pu être manquées, bien que parfois, il aurait mieux valu…

479 € https://store.canon.fr/canon-powershot-px-kit-essentiel-noir/5592C002/ AMAZON ECHO SHOW 10 Faire la cuisine en regardant Philippe Etchebest sur votre tablette c’est bien. Mais devoir bouger l’écran avec les mains pleines de farine, c’est moins cool. L’écran Amazon Echo Show, qui vous suit du regard, changera de place pour vous, grâce à son système rotatif novateur qui pivote à 350° pour bien se placer en face de vous. Pas besoin de toucher au produit pour être bien dans le meilleur axe de vison. Et vous pourrez toujours avoir des discussions enflammées avec Alexa.

250 € https://www.amazon.fr/nouvel-echo-show-10-ecran-connecte-hd-avec-mouvement-et-alexa-anthracite/dp/B084P3KP2S EUFY SOLOCAM SOLAR (S40) Une des première caméras à énergie solaire pour l’extérieur sans fil tout-en-un qui offrent tous les avantages des produits eufyCam, mais éliminent le besoin d’un concentrateur. La gamme SoloCam peut être connectée au Wifi et dispose de 8 Go de stockage local qui peuvent être visualisés directement depuis l’application mobile Eufy. Détection avancée des mouvements et des personnes Chaque caméra est également dotée d’une détection avancée des mouvements et des personnes par intelligence artificielle pour éviter les fausses notifications, ainsi que d’une vision nocturne capable de capturer clairement les activités jusqu’à 8 mètres de distance.

199 € www.eufylife.com