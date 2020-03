Pourquoi ce film-là ?

Quand je l’ai rencontré déjà, j’ai cru qu’il était bègue. Il m’a raconté son film: c’était dur. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec lui, mais quand il parle, ça ne sort jamais vraiment directement. Je le regardais, j’avais envie de lui mettre une claque derrière le crâne pour que ça vienne. Et le mec a quand même réussi à me vendre son truc. J’en ai ri, alors que le film n’est pas drôle du tout. Et je me suis dit : « Je veux bosser avec ce mec-là ». Avec ce type qui est un BCBG marseillais, avec son foulard et sa petite veste, très concentré – il est d’une patience de pot d’anti-rouille – et bah putain, on a fait du vrai cinéma. Il est fou, Mouret. C’est un malade, un doux dingue. Je pense qu’à partir du moment où tu penses à moi pour un rôle, c’est que t’as mal quelque part ! (Rires.) Tout ça pour te dire qu’il n’y a aucune routine qui s’inscrit. Et excusez-moi, mais Polisse, je le tourne alors que je sors de sept mois à Fleury-Mérogis. Le rôle, quand elle me l’a proposé, j’étais au parloir. En plus, on a dû annuler une tournée (au moment de sa condamnation, ndlr.), rendre de l’argent, virer des gens… Donc Polisse, au départ, je l’ai accepté parce que j’avais besoin de thunes. Et regarde l’histoire. Comme quoi, faut pas faire sa fine bouche. Parce que tu peux te retrouver dans des trucs qui en valent la peine.





