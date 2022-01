Mon dieu ! Vous le regardez souvent ?

M.H. : Non, ça faisait longtemps qu’on ne l’avait pas vu.

L. : Sinon il y a celle qui ramasse les feuilles, hein chéri ?

M.H. : Ah oui, celui-là est marrant aussi oui,mais c’est un peu dans la même série de second degré. Bon… (Ils cherchent ensemble.) Peut-être « entreprenante »… Euh je sais plus… (Il clique.) Non, c’est pas ça. Je ne le retrouve plus. Ah oui c’est ça ! (Un porno tourné dans un lieu verdoyant démarre.) Oh, v’là une poule ! J’aime beaucoup les poules.

.

Les poules ?

M.H. : Oui, les poules.

.

C’est-à-dire ?

M.H. : Les poules, les animaux ! Je les trouve très sympathiques. Alors, le dialogue est important là… (Rires.)

.

Les acteurs sont de quelle origine ?



M.H. : Oh, je pense que ce sont des Américains. Enfin j’en sais rien. (Il reste concentré sur le grand écran.) Je trouve que c’est une belle phrase, « I want to read. You can read my pussy », c’est direct, c’est réussi. Il y a des trucs qui ne marchent qu’en anglais : « tu peux lire ma chatte », ça fait bizarre. Bon mais ne crois pas que je ne prenne pas la pornographie au sérieux. Là je ne montre que des trucs un peu second degré qui m’amusent, mais j’en ai d’autres.