FLORENCE LIGER-TOURRES : « L’HOSPITALITÉ AUGMENTÉE »

Mais comment les pros de l’hospitalité répondent-ils aux nouveaux désirs des voyageurs. Florence Liger-Tourres, Vice-Présidente Marques Economiques, Europe & Afrique du Nord du groupe Accor nous répond.

Votre marque greet met l’accent sur une hospitalité accessible qui se recentre sur les critères vraiment essentiels à ceux qui voyagent. Quels sont-ils et que disent-ils des nouveaux désirs des voyageurs ?

Florence Liger -Tourres : greet incarne une hospitalité positive et accessible, centrée sur les « essentiels qui font du bien » : un lit confortable, une douche agréable, un petit-déjeuner savoureux, une connexion Wi-Fi fiable et une propreté irréprochable. L’éco-certification est également au cœur de l’expérience greet, répondant à la préoccupation majeure des jeunes voyageurs pour l’environnement. Cette approche traduit une évolution des attentes : les voyageurs recherchent aujourd’hui la simplicité, le confort à prix juste et l’impact positif, tout en privilégiant des expériences authentiques et locales.

greet se positionne comme une marque « feel good », d’autres de vos marques comme TRIBE se caractérisent par des lobby transformés en « social hubs »… Comment ces « hubs communautaires » répondent-ils aux désirs de voyages inclusifs et anti-solitude des Gen Z et millennials ?

Les espaces communs chez greet et TRIBE sont pensés comme des lieux de vie, favorisant la convivialité, le partage et l’inclusion. Chez greet, le design particulier à chaque hôtel crée une atmosphère chaleureuse et unique. Des événements sont régulièrement organisés avec des acteurs locaux, renforçant l’ancrage de l’hôtel dans sa communauté. Les « social hubs » de TRIBE réinventent le lobby en proposant des espaces hybrides : coworking, bar à café de spécialité le matin, cocktails en soirée, restaurant… Ces lieux attirent autant les voyageurs que les locaux, favorisant les rencontres et les échanges. C’est exactement ce que recherchent les jeunes générations : des expériences collectives, des lieux ouverts et une vraie communauté.

Avec greet, économie et écologie vont-ils de pair ?

Absolument. greet est une marque qui prouve que durabilité et accessibilité peuvent coexister. Tous les hôtels sont éco-certifiés, avec des engagements concrets : suppression du plastique à usage unique, petits-déjeuners à base de produits locaux et anti-gaspi… Cette démarche permet de proposer des séjours abordables tout en ayant un impact environnemental positif. C’est une réponse directe aux attentes des 20-35 ans, qui veulent voyager mieux, sans renoncer à leurs valeurs.

La marque greet fait partie de l’écosystème plus large et programme de fidélité ALL Accor. Comment cette plateforme permet-elle de personnaliser les expériences pour les voyageurs en quête d’authenticité et d’immersion culturelle, au-delà des simples nuits gratuites ?

ALL Accor est bien plus qu’un programme de fidélité : il offre aux membres un accès à une multitude d’expériences, de récompenses et de partenariats, allant des événements sportifs et musicaux aux masterclasses culinaires. La personnalisation est au cœur de la plateforme, permettant à chaque voyageur de vivre des moments uniques, adaptés à ses passions et à ses envies, et de s’immerger dans la culture locale grâce à des offres sur mesure. Nous proposons aussi des partenariats avec des compagnies de transport, des services pour faciliter la prise en charge des bagages… ALL Accor traduit notre vision de « l’hospitalité augmentée », en accompagnant le voyageur à toutes les étapes de son séjour.

Le programme ALL Accor célèbre son 100 millionième membre en 2025, avec des outils digitaux pour des expériences personnalisées. Comment utilisez-vous ces données pour anticiper les « nouveaux désirs de voyage » de votre clientèle plus jeune ?

Notre plateforme ALL Accor et nos outils digitaux nous permettent de proposer des recommandations personnalisées, des offres exclusives et des expériences qui vont bien au-delà du simple hébergement à nos clients. Et par leurs comportements, leurs choix de séjours et d’hôtels, la manière dont ils décident de « burner » leurs points, nos membres nous disent beaucoup de leurs besoins, préférences, attentes. On remarque aussi qu’un même client peut avoir des besoins et attentes différentes en fonction du contexte de son voyage : loisir ou business, en solo, entre amis ou en couple… c’est là que réside aussi la force de notre écosystème et de notre large portefeuille de marques puisque nous avons la capacité de proposer un séjour et des expériences à nos clients, à tous les moments de leurs vies et pour toutes ses envies.

Dans le contexte des nouveaux désirs de voyage comme le « gig tripping » (voyages autour d’événements live) ou les retraites bien-être, comment le programme ALL Accor intègre-t-il des partenariats avec des festivals, concerts ou wellness retreats etc. pour fidéliser les générations Y et Z ?

Cela va en effet dans le sens de « l’hospitalité augmentée » que nous évoquions précédemment. Chez Accor, nous croyons que le séjour ne s’arrête pas à la nuitée. C’est pour cela que nous développons des expériences F&B (Food & Beverage) de qualité au sein de nos hôtels, des espaces bien-être ou séjours wellness, des espaces de coworking…En parallèle, grâce à ALL Accor, nous allons un cran plus loin en nouant des partenariats avec des festivals, des concerts et des événements sportifs, permettant à nos membres de vivre des expériences exclusives et immersives. Par exemple, des collaborations avec des artistes et des événements comme le PSG, Roland Garros ou l’Accor Arena offrent aux clients la possibilité de construire leur voyage autour de passions et d’expériences collectives, répondant ainsi aux attentes des générations Y et Z… mais pas que !





Le rapport du gouvernement français sur le tourisme en France (rentrée 2025), rapporte une croissance du secteur. Au sein de votre groupe, comment cette tendance se traduit-elle sur le terrain ?

La croissance du tourisme en France se reflète dans le dynamisme du réseau Accor. Au premier semestre 2025, les indicateurs étaient en hausse, portés à la fois par le prix moyen et le taux d’occupation de nos hôtels. Nous continuons de nous développer avec plus de 20 hôtels ouverts au premier semestre dans l’hexagone. On remarque que malgré le contexte économique défavorable, le voyage reste un essentiel pour de nombreux clients. Ils revoient parfois leur manière de voyager, mais n’y renoncent pas. Selon une étude que nous avons récemment menée sur des pays européens (Accor Euro Travel Trends Report 2025), 88 % des voyageurs européens déclaraient qu’ils prévoyaient d’effectuer au moins un voyage loisir à l’étranger en 2025 (chiffre en hausse constante chaque année). Mais on note tout de même qu’il y a une vraie volonté de faire plus avec moins. 88 % des répondants confirmaient qu’ils prendraient une mesure pour réduire le coût de leur voyage, comme éviter la saison haute ou opter pour des hébergements plus économiques. Les marques comme greet répondent donc à un vrai besoin des voyageurs aujourd’hui.

Comment ont été choisis les premiers pays européens dans lesquels ont été ouverts des hôtels greet ? Quels seront les prochains ?

Le développement de greet a débuté en France, berceau du groupe Accor, avant de s’étendre à l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique, des marchés mature en terme d’hôtellerie et qui étaient ouverts à une offre d’hôtellerie différente. Le succès est au rendez-vous puisqu’on compte déjà 40 hôtels en France en à peine cinq ans. Et la marque affiche un potentiel de développement remarquable grâce à son modèle qui répond à des attentes universelles : confort essentiel, prix juste, engagement environnemental et convivialité. Ce positionnement résilient séduit aussi bien les voyageurs que les hôteliers indépendants. Les prochaines ouvertures sont prévues en Espagne (Alicante), au Maroc et en Pologne, avec une ambition d’atteindre 300 hôtels greet d’ici 2030.

Avec les Mama Shelter hier, et les greet aujourd’hui, s’instaure en France un type d’hôtel plus convivial, avec une offre événementielle et de restauration plus large. C’est le lifestyle qui prédomine dans les envies des jeunes consommateurs aujourd’hui ?

Oui, le lifestyle est au cœur des attentes des jeunes consommateurs. Les marques comme greet, Mama Shelter ou même TRIBE proposent des lieux de vie conviviaux, des offres événementielles et culinaires variées, et favorisent les moments de partage. Le design joue un rôle tout particulier. Cette approche répond à une quête de sens, d’authenticité et de plaisir, où l’expérience prime sur le simple hébergement.

Quelle est le « désir de voyage » commun à tout voyageur, peu importe son budget ou sa destination ?

Deux aspirations majeures se confirment : l’authenticité et l’éco-responsabilité. Les voyageurs, quel que soit leur profil, recherchent des expériences vraies et ancrées dans la localité, un accueil sincère et la possibilité de voyager tout en respectant l’environnement. greet répond à ce désir universel en proposant des séjours malins, et qui font du bien.

Par Adèle Thiéry & Laurence Rémila