COMMENT RÉUSSIR SON PREMIER RÉVEILLON À DEUX…

ROMANCES 2021

Alors que cette année – qui n’a pas brillé par ses réussites, loin de là – s’achève, profitons des mesures de distanciation sociale pour réussir notre… rapprochement amoureux. Notre top des conseils spécial Christmas.

1/ Prétexter le COVID pour se faire un dîner romantique avec son date



Comment zapper le repas de Noël sans avoir les boules ? Cette année, vous vous passerez volontiers de la dinde avec mamie et de ses fruits déguisés en guise de dessert. Covid oblige, vous privilégierez le dîner romantique livré à domicile. Petit bonus : aucune culpabilité ne pèsera sur vos épaules car, rappelez-vous, c’est « pour ne pas prendre le risque de contaminer les plus fragiles ». Quel sens du sacrifice émouvant ! Du coup, plutôt sushi ou pizza ?

2/ « RDV 19h15 devant Coup de foudre à Notting Hill »

Vous pensiez que la fermeture des cinés enterrait à tout jamais votre rêve du date parfait (et cliché). Heureusement, Netflix a pensé à tout: sa nouvelle extension Netflix Party, vous permet de regarder LE film qui fera la différence avec votre futur potentiel love partner, en simultané et à distance. Et ce n’est pas fini : une barre de chat est à votre dispo, pour les mots doux et autres commentaires cinéphiles, aussi pertinents qu’ils soient.

3/ Le retour de la révérence ?

Soyons clairs, ce n’est pas avec un check de coude que vous allez pécho… Avec la bise tombée aux oubliettes (et pas pour nous déplaire), serait-ce le moment inopiné de tenter de nouvelles approches de séduction? Adoptez le charme et l’ingéniosité d’un ménestrel sexy made in 2020, afin de séduire les plus belles créatures dans un éclat d’audace, et tout en distanciation, of course.

4/ « Déjà 19h ? Tu préfères rester ici ou je t’appelle un VTC ? »

Après le confinement et ses attestations, vous avez eu la jouissance d’être confronté à un nouveau défi : le couvre-feu. Et qui dit couvre-feu, dit retour des pyjamas parties ! Pour la plupart bon enfant, elles peuvent être aussi la clé de l’accélération d’un flirt. De quoi rendre la nouvelle mesure de Castex un peu plus fun…

5/ « 2021? Espérons que ce soit la bonne »

Après une année sentimentale comparable à celle d’une huître de Cancale dans des montagnes russes (et encore, on est sympa), vous appréhendez, non sans un pincement au cœur, l’arrivée de 2021.Et pour cause : vous venez de vous engager dans une relation, qui pour l’instant, tient plutôt la route… Et si cette histoire née dans les derniers jours de 2020 était celle qui allait sauver 2021?

Par Adèle Chaumette & Maria Sumalla