BENOÎT GRISONI : « DÉMOCRATISER LA BANQUE PRIVÉE »

Avec le lancement de BoursoFirst, Benoît Grisoni, CEO de BoursoBank, promet l’autonomie bancaire et un accompagnement personnalisé à ses clients avec plus de 100 K d’actifs. Interview de compèt’.

BoursoBank a désormais 7,2 millions de clients en France. Pourquoi avoir lancé BoursoFirst, une offre « banque privée », en décembre dernier ?

Benoit Grisoni : Nous avons constaté qu’une partie d’entre eux avait un profil patrimonial, avec des capacités financières plus importantes, c’est-à-dire plus de 100 000 euros d’actifs. Bien que notre clientèle soit majoritairement jeune, nous devions aussi accompagner ces clients plus fortunés. BoursoFirst a donc été conçue pour répondre à leurs besoins spécifiques en leur proposant des produits dédiés, un accompagnement personnalisé et des conditions avantageuses sur certains services, afin de rivaliser avec les banques patrimoniales et privées.

Comment une néo-banque accompagne-t-elle ses clients patrimoniaux ?

L’offre inclut des produits spécifiques comme l’assurance vie luxembourgeoise, les crédits lombards, des crédits immobiliers supérieurs à un million d’euros, ainsi que des comptes à terme adaptés. Nous proposons également des conditions tarifaires avantageuses sur la bourse. Côté accompagnement, une équipe d’experts est dédiée à ces clients et disponible à tout moment, que ce soit pour des questions sur leur compte ou une synthèse patrimoniale. C’est une nouveauté pour nous, car notre modèle repose sur l’autonomie des clients. Ils peuvent toujours souscrire seuls, mais s’ils souhaitent un accompagnement, nous leur apportons désormais ce soutien. Nous proposons également des produits structurés, permettant aux clients d’adapter leur investissement en fonction de leur appétence au risque et de leur horizon de placement.

Votre clientèle est en moyenne jeune, autour de 35 ans. Qu’en est-il des 400 000 clients ciblés par BoursoFirst ?

Leur âge moyen est plus élevé, autour de 45 ans. C’est logique, la richesse se construit avec le temps. Nos jeunes clients, souvent étudiants, ont des besoins limités, principalement liés aux paiements et à une épargne modeste. Avec les années, ils accumulent du patrimoine. La cible de BoursoFirst regroupe des clients disposant de 100 000 à 500 000 euros d’actifs financiers investissables. C’est un segment intermédiaire, plus accessible que celui des banques privées, qui exigent souvent un ticket d’entrée bien plus élevé. Notre positionnement, en tant que banque la moins chère de France avec une forte clientèle jeune, justifiait un seuil cohérent plutôt que de viser immédiatement des patrimoines de plusieurs millions d’euros.

BoursoBank se revendique leader de la banque en ligne avec 7,2 millions de clients aujourd’hui. Comment expliquez-vous cette longévité dans un secteur ultra-concurrentiel ?

Notre succès repose sur une promesse inchangée depuis le premier jour : proposer un modèle bancaire différent, fondé sur l’autonomie du client et des tarifs ultra-compétitifs. À l’origine, nous étions un courtier en bourse avant de devenir une banque, mais notre approche est restée cohérente : offrir une relation digitale efficace via des interfaces adaptées, d’abord sur Internet, puis sur mobile. L’idée est simple : plus le client est autonome, plus il bénéficie d’un avantage sur les prix. Être la banque la moins chère depuis 17 ans prouve notre engagement sur la durée. Nos clients viennent chez nous pour cette raison, et nous leur donnons tous les outils pour gérer leurs finances en toute indépendance : produits accessibles, simulateurs, contenus pédagogiques et services adaptés à leurs besoins.

Vous lancez des webinaires gratuits, avec des experts qui décryptent épargne, bourse, retraite ou immobilier, et répondent en direct. C’est important de démocratiser la finance ?

C’est essentiel ! Notre modèle repose sur l’autonomie de nos clients, en simplifiant la finance avec des webinaires et vidéos pour rendre l’épargne et l’investissement accessibles. Grâce à notre modèle en ligne, nous offrons des frais annuels inférieurs à 10 €, bien en dessous de la moyenne de 220 €. L’éducation financière est essentielle, surtout avec l’intérêt croissant des jeunes pour les cryptos. Notre objectif : fournir les outils pour des choix éclairés, ce qui explique notre longévité et un NPS de +50, bien au-dessus de la moyenne bancaire.

Depuis 17 ans, vous êtes sacré « banque la moins chère », face à des néo-banques, comment comptez-vous tenir ce titre dans les cinq prochaines années ?

Cela fait 17 ans que nous maintenons notre position, mais il faut rester vigilant. Notre modèle repose sur l’autonomie du client et l’efficacité de nos processus, ce qui nous permet de proposer des prix compétitifs. L’innovation est également clé, avec des offres comme BoursoFirst qui ajoutent de l’accompagnement sans alourdir les coûts. Enfin, en simplifiant et automatisant nos services, nous réduisons nos coûts, ce qui nous permet de rester la banque la moins chère.

Vous obtenez la certification B Corp en février 2023, une rareté pour une banque. Concrètement, ça se traduit comment pour vos clients au quotidien ?

La certification B Corp atteste de notre engagement sur plusieurs axes : clients, collaborateurs, environnement, collectivité et gouvernance. Pour nos clients, cela se traduit par des produits responsables, comme des crédits immobiliers écologiques ou des crédits pour véhicules électriques avec des taux bonifiés. Nous avons aussi lancé la carte bancaire virtuelle pour réduire l’usage de cartes physiques. Nous mettons en avant des investissements respectant des critères environnementaux et sociaux, et nous nous engageons pour l’accessibilité, notamment pour les personnes handicapées. Nous avons aussi créé BoursoCampus pour améliorer la culture financière, avec un focus sur l’autonomie financière des femmes. En matière d’environnement, nous avons optimisé nos pratiques internes, réduisant ainsi notre empreinte carbone. Cette certification montre que nous agissons de manière responsable et que nous continuons à nous améliorer.

La suite ?

Nos objectifs pour 2026 incluent le développement de nouvelles offres, notamment dans l’investissement et la bourse. Nous allons lancer des produits sur les principales cryptos dans les comptes-titres, ainsi que des innovations en crédit immobilier pour offrir de nouvelles fonctionnalités. Nous travaillons également à rendre les crédits à la consommation plus accessibles et à améliorer nos services, comme les simulateurs et webinaires. Enfin, l’introduction de l’IA pour améliorer l’interaction avec nos clients sera un grand pas, avec des agents virtuels capables de mieux comprendre et répondre aux demandes.

www.boursobank.com