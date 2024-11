366, 367, 368… 369 Method

Comme à chaque année bisextile, les journalistes de la rédaction ont décidé de se mettre à la pensée magique. Voici les conseils de notre coach en « manifesting ».

On rentre le ventre, on serre les fesses et on respire. Encore trois fois. On tient, on tient, on tient… Et on relâche ! Alors, vous le sentez le poids de la culture sur vos épaules ? Cet intense savoir qui coule déjà dans vos veines ? Raaaah, que c’est bon. Entraîner ses méninges avec les sangles en cuir du book bag signé Liyabrairie (@liyabrairie), il fallait le tenter. C’est parti pour la revue de presse la plus musclée de votre semaine. Sans plus attendre, enchaînez avec du cardio à la page « Style » du Elle qui vous apprendra que le jaune est de retour.

Évitez le fatal point de côté causé par la rubrique « Culture et humeurs » made by Causeur et optez pour une récup’ active dans les colonnes de Madame Figaro avec leurs précieux conseils en tabourets Primo. Épongez votre front avec la page « Mode » du dernier JDNews et leurs propos surannés sur le denim. Retournez ensuite en trottinant à la lecture de l’excellente « Guest List » de Numéro pour choper le contact d’un photographe hongrois amateur de lumière naturelle.

On ferme les yeux, on serre les dents et on respire. Ne vous laissez pas distraire par les pages « Beauté » de Playboy et leurs reco’ en salons de massage dans le 14e, accélérez sans déraper en direction de l’énième reportage de Paris Match sur le clan Belmondo. Profitez d’une éclaircie pour en apprendre un peu plus sur l’Arte povera dans le délicieux M, le magazine du Monde. Puis, enfin, pour le sprint final, plongez dans la divine Carto de Technikart.

Par Suzanne Derquine

Photos Jeanne Pieprzownik