ZUCKERBERG FERA-T-IL UN BON BANQUIER ?

Dès le départ, le créateur de Facebook a bien senti que Facebook ne pouvait pas monter seule au front, les scandales à répétition, comme Cambridge Analytica, ayant profondément entamé la confiance des utilisateurs. Or la confiance, en matière monétaire, c’est essentiel… Ce fut donc l’un des enjeux de ce montage d’apparence consensuelle : en créant une association dont le siège est à Genève (cité, s’il en est, de la neutralité et du savoir-faire financier), il devait être possible de combler le déficit d’image et le manque de crédit.

Sauf que non, c’était beaucoup plus compliqué que ça. Mark Zuckerberg a beau avoir raison de voir qu’un immense marché est à sa portée, il a sans doute négligé les crispations que susciterait un tel consortium associant un réseau social en position hégémonique à des entreprises comme PayPal, Mastercard, Visa, Stripe et eBay, un spécialiste de la réservation d’hébergement en ligne comme Booking, ou encore MercadoLibre, un site argentin spécialisé dans le commerce électronique. Devant la fronde suscitée, chez les régulateurs du monde entier, par la Libra, ces derniers ont tous quitté le radeau Libra.



Par Julien Le Bot