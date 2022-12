Pour célébrer la collab’ ultra-pop entre Uniqlo et la marque milanaise Marni , notre trio composé de Gala, Ashley et Antoine ont accepté de donner vie à la notion d’un cool spécialement hivernal…

Ashley_ Jupe mi-longue & gants en cachemire Uniqlo et Marni, pull en cachemire Uniqlo

Antoine_ Pull en cachemire col roulé & Gants en cachemire Uniqlo et Marni

Gala_ Pull sans manche Uniqlo et Marni, Col roulé & Jean Uniqlo

Photos Emma Birski

MUHA Gabrielle Hoarau-Kozo – Stylisme Margot Ruyter – Casting Mathis Raymond

Models Gala Hopner (« Au placard le gris, l’hiver n’est pas une excuse pour ne pas sourire et briller ! »)

Antoine Maisonneuve (« Winter is cool car les nuits sont plus longues pour faire la fête. »)

Ashley Haricot (« Winter cool ? C’est dans notre regard. »)