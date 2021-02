Voyous by Technikart

Comment passer de braqueur à réalisateur ? La réponse avec François Troukens, le premier bandit de la série Voyous, des histoires qui finissent bien, et des coréalisateurs de cette nouvelle série docu’, Jonathan Gallaud et Alexandre Danchin. Le premier épisode à retrouver en replay sur myCANAL et le deuxième le 17 février sur VICE TV.

Film : Greg Kozo