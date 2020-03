« VIENS CHEZ MOI, J’HABITE CHEZ TECH… »

Beaucoup de gens avec qui j’ai discuté à l’enterrement se sont plus ou moins dit la même chose : tiens, et si cette histoire de mort prématurée était un énième projet d’article gonzo de Malnuit ? Après avoir réussi à nous faire croire quelques années auparavant qu’il avait perdu son boulot, pourquoi n’aurait-il pas poussé encore plus loin cette science inimitable du happening journalistique qui l’a conduit à tester les drogues laxatives et le spa au yaourt ? Secrètement, nous espérions le voir défoncer le couvercle du cercueil et jaillir de sa boîte pour un shooting prémédité au Père Lachaise, sponsorisé par une marque de saucisson sec. Mais le miracle ne s’est pas produit. Olivier n’était plus là, mais il était là d’une autre manière, par son esprit, comme l’a joliment rappelé son fils Max et comme l’ont souligné d’autres proches. Proche, je ne l’étais que géographiquement, occupant un bureau mitoyen à celui du Pantagruel de la rédac’. Olivier était pour moi ce collègue un peu particulier qui avait réussi à transformer son bureau en F2.

Son génie journalistique, cette manière si fine d’écrire, si « poétique » pour reprendre le terme de Patrick Williams, cette capacité à imaginer les concepts les plus farfelus et les plus avant-gardistes, se doublait d’un génie existentiel, une capacité rare à transformer sa vie en superproduction fauchée. Vivre dans son bureau est effectivement une expérience extrême, à laquelle peu d’entre nous ont songé. Olivier, lui, l’a mise en œuvre méthodiquement au fil des années…