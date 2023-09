TEST : VOTRE BÉBÉ EST-IL ASSEZ PHOTOGÉNIQUE ? 

Ignoble question ?

Ou l’interrogation initiale de chaque projet de parentalité qui tient un minimum la route ? « Ok, on fait un bébé, mais s’il est moche, on en fait quoi ? » Technikart est là pour vous aider.

Notre Award du Bébé de l’année revient sans conteste à la Fox family : Julia et son marmot Valentino– ici à la FW de Milan, en full denim.

Aaaaaah l’aventure de la parentalité… sûrement la plus belle chose du monde, non ? Mais imaginez un instant que votre enfant n’ait pas hérité des yeux bleus clairs de sa mère et de l’implantation capillaire avantageuse de son père. Imaginez que vos potes ne répondent rien quand vous leur demandez s’il n’est pas trop adorable votre bébé. Imaginez si, finalement, le fruit de vos entrailles ne serait tout simplement pas beau sur vos photos ? Calmez-vous. Reprenez votre souffle et rassurez-vous avec ce test.





1) VOUS MOMANAGEZ SON INSTA À 140 FOLLOWERS

Quand vous avez vu le fric généré par les micro-starlettes qui mettent les couches de leur bébé sur les réseaux, l’idée vous a traversé l’esprit. (On ne vous jette pas la pierre.) Après un gender-reveal bien kitch vloggé entièrement sur Twitch, @Babylove75 pointe le bout de son nez. Frottez-vous les mains : le business peut enfin commencer. Inspirez-vous de Carla Moreau, la Kris Jenner version G20. Grâce aux sponsors et partenariats, sa fille Ruby peut s’offrir une chouette maisonnette dans le Lubéron. Et votre enfant ? Il vous rapporte quoi ? Hein ?

2) VOTRE CADEAU DE NAISSANCE : PHOTOSHOP PREMIUM

Vos proches laissent sous-entendre que votre bambin est plus porcelet qu’angelot ? Donnez-leur tort ! Un p’tit coup de lissage, de gomme, de lasso et le tour est joué ! Votre baby ressemble enfin au prince George que vous méritez. Pas la peine de culpabiliser, tout l’insta-monde le fait.

3) VOTRE ENFANT EST UN SUBTIL MASHUP DE BENJAMIN BUTTON ET CHUCKY

Scouté dans la rue par un headhunter, votre progéniture va enfin réaliser vos rêves oubliés : « Il a vraiment une gueule spéciale votre bébé, ça va super bien passer à l’écran. » Pas encore certain que ce soit un compliment… .

4) PERSONNE NE LE REGARDE DANS LES YEUX

Arrêtez de spammer vos proches sur le groupe Whatsapp de famille avec des photos de votre rejeton sur le pot. Vous voyez bien que personne ne répond. Si le physique de votre enfant vous tracasse tant, attendez la puberté. Enfant laid deviendra beau. (Quoique.)

5) VOUS ÊTES CAROLINE RECEVEUR

Février 2018, les titres people balancent le scoop : Caroline Receveur est enceinte. Caro- qui ? Mais si, vous savez, l’ancienne candidate de Secret Story devenue influenceuse et « auteure ». Cinq mois après l’annonce, le petit Marlon est né. Directement, la bimbo se transforme en Anne Geddes pendant que Twitter s’enflamme et annonce son verdict : l’enfant est laid. Même le présentateur Christophe Beaugrand va s’y mettre et envoyer : « Bébé moche » par DM au papa, Hugo Philip. Plaidant le hacking, personne n’est dupe. Morale : vivons heureux, vivons cachés.

6) IL N’A PAS LE SANG BLEU…

… et vous n’êtes pas duchesse de Châtelet ni comte de Montparnasse. Dans votre 32m2 sous les toits du 13e, votre bébé n’a aucun moyen d’exploiter son patrimoine génétique inexistant. Life is unfair, y’a que les riches qui sont beaux ! Preuve en est, les nepo-babies finissent tous soit mannequin, soit acteur, soit chanteur. Les moins beaux misent sur l’écriture de bouquins de plage ou la réalisation de longs-métrages soporifiques. Votre enfant ne sera peut-être pas le premier rôle d’une série d’ado pornographique et sectaire mais vous l’emmènerez chez l’orthodontiste quand même.

7) VOUS NE L’AVEZ PAS ADOPTÉ

Grande magie de la génétique ! Si votre baby n’est pas un 10, c’est parce que vous êtes un 3 qui s’est accouplé avec un 4. Les chiens ne font pas des chats, si vos parents n’étaient pas non plus des prix de beauté, faut pas venir se plaindre…



Verdict : Si vous avez plus de trois réponses positives, vous êtes un bon parent 2.0. obnubilé par le physique de son bébé. Direction les enfers.

Par Fanny Mazalon