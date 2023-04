TEST : PARLEZ-VOUS LE FAUX-DERCHE ?

Hypocrite ? Vous ? Jamais ! Vous êtes seulement plus finaud que votre voisin d’en face qui ne maîtrise pas encore les codes.En espérant qu’il ne tombe pas sur ce test…

C’est le dialecte le plus en vogue dans les métiers (plus ou moins) créatifs. Un subtil mélange de tact et d’authenticité parfois blessante. Le faux-derchisme est la clé pour éviter de passer pour ce connard fini (que vous êtes au fond de vous). Au quotidien, le pratiquer en LV1 demande de l’inspiration. Plutôt que de vous contenter de dire les choses de manière directe, optez pour une jolie formule emballée dans un papier fleuri. La pilule passera toute seule…

1) VOUS BITCHEZ SUBTILEMENT DANS L’OPEN SPACE

Le nouveau presta’ en communication a fait irruption dans l’open space. Un homme charmant si l’on met de côté sa fâcheuse tendance à oublier les lois basiques de l’hygiène buccale. Une fois le dos tourné, l’envie de débrief’ avec votre collègue est trop tentante. Dans cette situation, au lieu de dire : « Jean-Mich’ est une véritable infection publique », posez plutôt la question : « Il a choisi d’adopter un mode de vie écolo-cool ? ». Simple curiosité, hein.

2) LA FAMILLE, C’EST SACRÉ (MAIS LOIN DE VOUS)

Vous revenez de 15 jours de vacances à Bandol avec votre sœur et ses trois mioches. Les yeux encore plus cernés qu’avant de partir, vous cherchez le moindre prétexte pour vous défouler. Lorsque votre voisine vous interroge et que vous avez l’occasion d’enfin déverser votre haine, évitez : « Les gosses de ma soeur sont des abrutis finis ». Il vaut mieux répondre : « Mes neveux ont tout pris de leur père ». Comprendra qui voudra.

3) LE FASHION-MYTHO EST UNE SECONDE NATURE

En sortant de la cabine d’essayage, votre amie d’enfance révèle un jean déchiré ultra douteux. Elle se tourne vers vous et pose cette question fatidique : « T’en penses quoi ? » Dans cette situation plus périlleuse qu’une guerre de religion, ne répondez pas : « Je t’interdis formellement d’acheter cette horreur ». Privilégiez plutôt : « Je pensais qu’ils avaient arrêté de vendre ça il y a dix ans ». Hop, le message est passé.

4) LA STRATÉGIE DE L’ÉVITEMENT EST VOTRE MANTRA

Vous avez enfin accepté l’invit’ à dîner du nouveau mec de votre frère. Après avoir attendu l’équivalent de deux décennies à table, il apporte son plat. Une bouchée suffit pour savoir que vous ne finirez jamais votre assiette ; votre vie en dépend. Au lieu d’un simple : « Ton risotto est immonde », esquivez un énième conflit avec votre frangin et dites : « Je suis intolérant aux plats trop salés ». Etchebest vous remercie.

5) VOUS TOUCHEZ LÀ OÙ ÇA FAIT MAL

Ça fait maintenant une heure que votre collègue vante les mérites de sa fille adorée admise à Polytechnique. Vous l’interrogez sur son fils dont il ne parle jamais. Bingo, il a décroché un job de contrôleur qualité dans une boîte un peu merdique. Même si l’envie est immense, ne lui dites pas « Ton rejeton fait vraiment un boulot de merde », mais plutôt « C’est cool, il s’épanouit avec pas grand chose ». Fallait pas vous chercher.

6) L’AMOUR REND LES AUTRES AVEUGLES, PAS VOUS

Lors de l’hebdomadaire verre en terrasse de votre bande de potes, le nouveau mec de Julie s’est pointé. Une fois les deux tourtereaux partis, c’est évidemment l’heure de débriefer sur cet énergumène qu’elle a osé ramener. Cette fois-ci, ne balancez pas directement « Son nouveau mec est un con » et lissez votre propos avec une formule du genre : « Julie a toujours été sensible aux causes perdues ». Simple, mais diablement efficace.

7) LE MENSONGE ADOUCIT VOS MOEURS

Vous êtes convié au vernissage d’une artiste de seconde zone à Montmartre. Attiré par le Prosecco et les petits fours à volonté, vous y allez. Alors que la moitié des convives ont réussi à s’enfuir, l’artiste vient se présenter. En toute logique, vous ne pouvez pas lui balancer « Vous n’avez aucun talent apparent, mais le champagne est délicieux ». Il vaut mieux glisser « Vous serez reconnu à titre posthume ». Ensuite, il faut courir vite.





NOTE DE LA RÉDACTION_

Charlotte Richie a fait fondre le cœur de notre psychopathe préféré dans la saison 4 de You. Avec son air hautain et ses piques venimeuses, elle incarne Kate : l’ultime faux-derche.

Verdict : Vous vous êtes reconnu dans plus de trois situations ? Bingo, vous êtes un être démoniaque et méritez de finir seul avec votre chat.

Par Fanny Mazalon