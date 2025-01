TEST : PARLEZ-VOUS LE BRAINROT ?

Vous pensez être exempt de ces affolantes stat’ révélant la chute du QI en France ? Pas sûr. Faites le test et rangez-moi ce téléphone bon-sang.

Élu mot de l’année par la prestigieuse Université d’Oxford, « brainrot » n’est finalement qu’un néologisme supplémentaire pour prouver que le monde part en vrille. Pour ceux qui auraient boudé leur abonnement Duolingo cette année, être « brain rotten », c’est avoir le cerveau pourri, moisi, faisandé, avarié par du contenu sur les réseaux sociaux. Évidemment que les membres de la Gen Alpha –valeureux successeurs de la GenZ – sont visés par ce mot un brin méprisant. Pourtant, les brain rotten de plus de 30 ans ne sont pas en reste. La preuve.

VOUS AVEZ LA CAPACITÉ D’ATTENTION D’UN ENFANT DE 2 ANS

C’est-à-dire environ 34 secondes, et encore. C’est simple, vous regardez toutes vos vidéos en vitesse accélérée, persuadé que votre temps est précieux. Elles sont où les images ? Elle est où la vidéo de Subway Surfer pendant que le Monsieur parle ? Il paraît qu’on vous a vu scroller sur la page de votre bestseller Toi t’es tellement con (Guillaume a vraiment écrit ce livre). Bon, ok, c’est impossible. Vous ne lisez pas.

VOTRE CARRIÈRE SUR INTERNET N’A JAMAIS DÉCOLLÉ

« C’est forcément bien, c’est américain ». Si personne n’a jamais prononcé cette phrase, il y a une raison. D’humeur visionnaire, Guillaume Pley a importé en France le concept youtubien du « Kiss or slap ». Tenez-vous prêt pour ce qui va suivre. Trois longues minutes d’une vidéo intitulée « Comment embrasser une inconnue en 10 secondes ». Cinq ans avant #Metoo, trouver le moyen d’être accusé de harcèlement de rue. Champion.

VOUS PENSEZ QUE LA CULTURE SE RÉSUME AUX REF

« Mec, t’as pas la ref’ ? » Il faut arrêter avec ça. Non, on n’a pas la ref du mec qui fout le feu dans sa chambre avec du sable. Ni celle du « mec à Milla » d’ailleurs. Attention, on ne dit pas que le divertissement est à bannir (quoique), mais par pitié, épargnez-nous les réminiscences angoissantes de vos heures passées derrière TikTok. La notif’ du screen time vous fait culpabiliser ? Tant mieux, c’est fait pour ça.

VOUS ÊTES PASSÉ SUR LES BANCS À BABA

Si vous étiez à la limite un artiste qui vient faire la promo de son album ou de son film, why not (et encore). Sauf que là, vous avez été embauché et êtes venu chaque jour de votre plein gré. Être chroniqueur dans la divine émission TPMP, c’est rester 120 minutes sur le plateau. 120 minutes entouré d’autres brain rotten, forcément, ça laisse des traces. Heureusement, faute d’audience, votre carrière sur Canal+ n’est pas allée au-delà de sept mois. Et dire que même Delormeau a fait plus…

VOUS AVEZ LA COIFFURE D’UN ZADISTE ET LES FONDS D’UN CSP+

Afficher la même coupe qu’un cracheur de feu à Rennes ne vous permet pas de faire oublier votre caste. À la tête de plusieurs entreprises immobilières et d’une société de production, souffrez d’apprendre que Guillaume voyage en jet pour se dorer la pilule sur le pont d’un bateau l’été. Alors, certes, l’habit ne fait pas le moine. Mais vous n’allez tout de même pas imaginer que cette coiffure augmente votre capital (sympathie) ? Restons sérieux, tout le monde vous déteste.

VOTRE PODCAST LEGEND EST EMBARRASSANT

Nicolas Sarkozy, Dieudonné, Jordan Bardella… Non, ce n’est pas la liste des généreux donateurs au JDNews, plutôt un échantillon des invités de Guillaume dans son délicieux podcast Legend. Dans la pile intarissable des podcasts en carton qui fleurissent chaque jour sur les plateformes audio, il en fallait un pour donner la parole à ceux qu’on n’entend pas. En quête perpétuelle de buzz, notre journaliste en herbe peut tenter l’ESJ Paris, il y sera bien accueilli.

VOUS AVEZ LES RH AUX FESSES

Pas encore quadra, mais déjà la réputation d’être un horrible associé. On ne peut pas vous reprocher d’être en avance sur votre temps. Vous avez fait vos armes aux côtés de Cauet et avez notre bien-aimée Clara Gold dans vos contacts, y’a pas de hasard. La catégorie « Polémiques » sur votre Wiki est devenue plus longue que celle sur votre carrière. Harcèlement moral, manipulation et actes misogynes ? What a legend! (c’est de l’américain).



VERDICT : Vous vous reconnaissez dans au moins trois de ces situations ? Vous êtes un déchet, non-recyclable : poubelle noire.





Par Suzanne Derquine