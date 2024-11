TEST : ÊTES-VOUS UNE BEAUTÉ DE NICHE ?

Vous vous croyez spécial, différent, unique ? Calmez-vous. Si vous pensez valoir le coup d’œil (ou craignez juste d’être mainstream ) faites le test, puis s’il le faut, remettez-vous en question.

Avant, les choses étaient plus simples. Plutôt en couv’ de Forbes Life que de Vanity Fair, Emma Chamberlain (ci-contre) tutoie les haute-sphères fashion habilement depuis quelques années. Née sur YouTube, biberonnée aux vlogs et, depuis 2023, ambassadrice Lancôme, à 23 ans elle claque la bise à Margaret Qualley et aux sœurs Jenner. Pourtant, Emma Chamberlain est ce que l’on appelle une « beauté de niche ». Elle n’a ni les lèvres charnues, ni la taille d’un modèle Loewe et encore moins les traits correspondant au fameux (et idiot) chiffre d’or. Comme quoi. Tout est possible.

VOUS AVEZ LES YEUX SANPAKU

Rien d’exotique derrière ce mot. Dégagez les otaku. C’est juste le terme japonais choisi pour parler du regard des gens qui font la gueule. La resting-bitch-face maladive lorsque votre iris est entouré de beaucoup trop de blanc pour avoir l’air en vie. Emma Chamberlain l’incarne presqu’aussi bien que sa copine, la soporifique Billie Eilish. Wake up Em’.

VOUS ÊTRE MEMBRE VIP DU SOHO CLUB

Le fondateur Nick Jones l’a dit lui-même : « Je veux un lieu inclusif peuplé de créatifs de tous âges et parcours ». Comprendre : pas grave si vous n’êtes pas mannequin, votre influence fera le taf. En revanche, pour se cuiter entre les murs de l’ancien hôtel particulier de Cocteau, il faut être parrainé et aligner 1800 balles PAR an (moitié prix pour les -27 ans). Les 12M followers sur YouTube de notre out-girl lui ont suffi pour rejoindre les happy (odd) fews. Santé !

VOUS INCARNEZ LE COTTAGECORE

Nichée entre la normcore et la naturecore (bien-sûr que oui ça existe), vous avez misé sur une esthétique campagnarde et ne lésinez pas sur votre feed à 15M. Les dumps de vos grosses godasses dans l’herbe et vos week-ends champignons raflent plus de like que vos shootings Gucci. Bonne stratégie de com’ pour l’engagement, les fans ont rarement une plus belle vie que la vôtre. Adios les posts léchés à la colorimétrie boring. Le must : la localisation « South of France ».

VOUS AVEZ REFUSÉ UNE RHINOPLASTIE

Et vous avez bien fait. Personne ne veut d’un nez en trompette qui gâcherait votre atypisme. Qu’il soit aquilin, busqué, bourbonnien, camard ou même droit, votre appendice est votre atout. Céline Dion a gardé le sien (pas le reste, certes), Rossy de Palma aussi (mauvais exemple) et la madrilène Alba Flores ne serait pas aussi bossy avec un nez duchesse. Chez les hommes, les pifs sont chics, pas de raison pour que les femmes ne bénéficient pas de la trend. Quel roc !

VOUS N’AVEZ PAS LANCÉ VOTRE MARQUE DE BEAUTÉ

Avouons-le, la sphère beauty n’est pas pour vous. Peu de gens sont prêts à mettre 80 billets dans un anti-cernes vendu par un être qui semble en burnout depuis sa naissance. Si les marques violettes sous vos yeux ont été à la mode (en janvier 2023, pendant quatre jours) l’engouement s’est vite essoufflé. Pleine de bon sens – et d’humour – vous avez misé sur le « Chamberlain Coffee ». Du matcha, du cold brew, du pisse-mémé à la fleur d’oranger et même du merchandising un brin bobo. Bravo.

VOUS ÊTES DE L’AUTRE CÔTÉ DU MICRO

Vous avez remplacé au pied levé Liza Koshy (une autre beauté niche) pour interviewer les stars au sélect – mais kitch – Met Gala. Vogue vous apprécie, mais restez derrière le micro, bien à votre place. Il ne faudrait pas faire de l’ombre aux cinq heures de MUHA de la poignée d’invités mille fois plus prestigieuse que vous. N’espérez pas passer de l’autre côté du miroir (même avec son immonde robe JPG, Miss Chamberlain est restée avec ses fiches en main). « Gird your loins ».

VOUS AVEZ UN STYLE VESTIMENTAIRE BIEN À VOUS

Un style qui ne va d’ailleurs qu’à vous. Mélange plus ou moins subtil d’effortless et de punk en sortie de rave. N’empêche, avec votre allure à la Burton, vous avez fait tiquer Andreas Kronthaler, le DA et veuf de la regrettée Vivienne Westwood. Attifée d’une mini-jupe qu’on aurait mis en essorage à 1400 tr/min, vous êtes unique et finalement, tout le monde vous envie.



VERDICT : Vous cochez plus de trois cases ? Vous êtes une beauté de niche et je swipe à droite direct.

Par Suzanne Derquine