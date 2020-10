TEST : ÊTES-VOUS UN SALOP*E* ?

Avant de se lancer dans ce pamphlet qui s’annonce plus que controversé, faisons un point dico. Qu’est-ce qu’une salope ? « Nom féminin, décrivant une femme/ fille très sale, dévergondée et qu’on méprise. » Son supposé équivalent masculin – ledit « salaud » (venu remplacer le mot « salop » employé par quelques littéraires au début du XIXe) – décrit « un homme méprisable, qui agit de manière déloyale. »

Hum hum, pas le même son de cloche. La tentation est immense : et si nous transposions les attraits sexuels de l’infâme Marie couche-toi-là au profit du gentil salaud ?… Voici LA question qui, sans prétention aucune, pourrait régler d’un coup d’un seul les problèmes de parité au sein de notre société. Oui, messieurs, munissez-vous d’un stylo et cochez ce que vous pouvez car il faut vous la poser : êtes-vous un salop ?





1) VOUS SEXEZ SANS VOULOIR PROCRÉER.

Quelle horreur. Passer la nuit – ou pas, après tout, on sait que le salop n’est pas conventionnel – en bonne compagnie dans la seule optique de s’octroyer un plaisir charnel et personnel… Shame on you. 2) VOUS AVEZ UN TOP 5 DE SITES PORNO

Dur dur de l’assumer. En bon client, vous avez votre petite routine sexo solo ; vos sélections de vidéos/ audios préférés, vos mots-clés déjà renseignés parce que vous savez ce que vous aimez et ce que vous voulez… Bah quoi ? Pas vous ? 3) VOUS AVEZ UN DATE CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE

Vous n’aimez pas choisir, et encore moins vous priver. En véritable épicurien vous prenez à la lettre les paroles de l’illustre baron B2O « j’devais voir Anne- So, au final j’ai vu Samira », à quelques choses près, c’est un peu ça. Petit salop, va. 4) VOUS COUCHEZ LE PREMIER SOIR

Emporté par un feeling pressant, un regard perçant, et une tension sensuelle palpable, vous vous laissez toujours aller sans jamais vous poser la question du « qu’en dira-t-on ? » Un luxe, vous confirmeront les quelques 34 000 femmes présentes dans l’Hexagone. 5) VOUS NE RAPPELEZ JAMAIS LE LENDEMAIN MATIN

La saloperie par excellence. En même temps, qui a dit que la vie devait ressembler à une vulgaire rom-com Netflix où joue Anne Hathaway ? Le salop, lui, s’en est depuis bien longtemps émancipé – c’est d’ailleurs à se demander s’il en possède un, de téléphone. 6) VOUS AVEZ EU UNE LIAISON AVEC L’EX DE VOTRE BEST FRIEND

« Euh, je suis confus je pensais que la page était tournée. Au temps pour moi »… Le salop fait toujours à autrui ce qu’il n’aimerait pas qu’on lui fasse. Un modèle pour tous. 7) VOUS AVEZ EU UNE LIAISON AVEC LE/LA PARTENAIRE DE VOTRE BEST FRIEND

« Euh, je suis confus je ne savais pas que c’était du sérieux entre vous… » Référez-vous à l’exemple précédent, vous comprendrez que le salop agit pour lui, et ne doit absolument rien à personne. 8) VOUS AVEZ EU UNE LIAISON AVEC VOTRE BEST FRIEND.

Décidément, vous êtes irrécupérable.



Réponse : Félicitations, vous êtes un salop ! Welcome, et surtout : enjoy.

Par Carla Thorel