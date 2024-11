TEST : ÊTES-VOUS UN BRAQUEUR DE BUREAU ?

Fonceur, effronté et dénué d’embarras sociaux, vous avez l’hubris de croire que toutes les boîtes rêvent de vous embaucher. Faites le test et évaluez vos chances de réussite.

Depuis trois semaines, vous avez pris l’habitude de déjeuner chaque mardi à la cafet’ de cette startup qui vous fait de l’œil.

Personne ne vous y attend, personne ne vous a invité, mais peu importe. C’est un détail. Vous êtes persuadé d’avoir une carte à jouer dans l’organigramme de cette boîte. À force de glaner des infos, de balancer des idées et de vous incruster dans le décor, ne vous étonnez pas de recevoir une invit’ calendar pour la prochaine réunion. Persévérez, et bientôt, vous embaucherez des stagiaires.

VOUS AVEZ HÉRITÉ D’UN CAPITAL PATERNEL ENVIABLE

Les psy de comptoir parlent de « complexe d’oedipe inversé ». Un ego branlant, Michael Goldman (le jeune homme ci-contre, si vous ne l’aviez pas reconnu, ndlr) ? Vraiment pas. S’il avoue à Libé avoir menti sur l’identité de Jean-Jacques à l’école – « Je leur disais que papa était plombier » – ça n’a pas empêché notre népo de briller de son propre éclat. Boosté au succès paternel, le cadet d’une fratrie de six a habilement tiré parti du nom du chouchou des français. Le regard confiant des enfants dorlotés jusqu’au Bac suffit toujours à ouvrir les portes récalcitrantes.

VOUS ÊTES STREET-SMART

Vous ne marchez pas, vous trottez. Votre Carl Friedrik sur le dos, MacBook 13 pouces à l’intérieur, bien calé contre le Challenge du matin. Athlétique, mais pas trop, adepte du low carb, vous êtes aussi frais qu’à vos 15 ans. En job interview à l’aube, vous êtes toujours dans les locaux de cette fintech trois heures plus tard. Tardigrade ? Non, street-smart. Aucune mission ne vous fait peur puisque votre champ de compétences s’étend à perte de vue.

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN D’UN PLAN DE CARRIÈRE

En fait, vous pouvez tout faire. Parolier ? Oui. Producteur ? Aussi. Fondateur de plateformes de financement participatif ? Évidemment. On ne va pas revenir sur votre génétique, à force, c’est boring. Mais quand Michael devient le dirlo de la Star Ac’, forcément, ça fait sourire. La question qui revient à chaque (rare) interview que vous acceptez : « Qu’est-ce que vous ne savez pas faire ? » vous fait rougir… Mais au fond c’est vrai ça, qu’est-ce que vous ne savez pas faire Michael ?

LA CLASSE MOYENNE VOUS ADORE

Vous êtes ce mélange parfait entre accessibilité et réussite. Entre classe et simplicité. Entre un rockeur et un prof de solfège. Subtil équilibre entre un homme discret sur sa vie privée mais à l’antenne chaque semaine sur TF1. Les Français adeptes du PAF vous aiment et c’est possible qu’ils vous trouvent même un peu sexy avec vos cheveux poivre et sel. Au Parisien, Michael a déclaré que son nouveau job au château des Vives-Eaux nécessitait d’être « humble et travailleur ». Évidemment que la classe moyenne l’adore.

VOUS NE PORTEZ JAMAIS DE CHEMISE

Si l’on juge (encore) une chemise à son col et un homme à sa chemise, alors vous êtes au-dessus de la compétition. Votre dressing se résume à des pulls Theory, des t-shirts Drapeau Noir et des sweats Arte. Les chemises bien repassées, vous les laissez aux autres, ceux qui restent coincés en salles de réu’. Vous êtes un fervent disciple du mouvement, du flex office, du hot desking même. Donc la chemise engoncée dans le jean : très peu pour vous. Le braqueur de bureau est à l’affût du moindre offboarding qui se dessine à l’horizon.

VOUS ÉTIEZ LE COOL KID DU LYCÉE

Avec votre aura de fonceur naturelle (merci l’habitus tout de même), à l’École alsacienne vous fréquentiez les hautes castes. Loin d’être un bully, loin d’être un boloss, vous étiez un cool kid. De ceux qui jonglent adroitement entre Half Life, NTM et Stardust tout en rapportant les félicitations du conseil de classe. Après quelques barbants semestres à Assas, vous avez laissé tomber l’éco pour écrire des chansons. Cool on a dit.

VOUS AVEZ UN COMPTE REVOLUT

Augmenter son plafond à 3 h 00 du mat’ pour booker une chambre à l’Hôtel Lambert après avoir squatté une réunion où vous n’étiez pas convié ? Vous pouvez vous le permettre si votre conseiller bancaire est un botchat insoumis au droit du travail. Le lendemain, apportez le café aux associés et profitez du taxi : « À tout hasard, tu passes par Odéon ? ».

VERDICT : Vous cochez plus de trois cases ? Vous avez l’audace nécessaire pour toquer à la rédac. Venez !

Par Suzanne Derquine