TEST : « ÊTES VOUS UN BOOMER PRÉMATURÉ ? »

Il est vrai qu’on ne se voit pas changer… Boomer ? Vous l’êtes d’ailleurs peut-être déjà un peu, même si votre passeport vous donne 27 ans. Voici le test ultime pour le découvrir.

NOTE DE SERVICE_ Ce n’est pas parce que vous êtes le meilleur dans la catégorie grimaces (après Jérôme Commandeur, ndlr) que vous avez le droit d’être prématurément boomer. S’il-vous-plaît, JoCo, virez cette moue pénible de votre visage et redevenez fréquentable.

Si vous entendez plusieurs fois dans la même semaine « Tu vas aux Solidays cette année ? », alors vous êtes probablement concerné par ce qui va suivre. Pas encore au stade d’être un boomer confirmé, vous êtes en revanche dans la catégorie des prématurés. Attention la pente est raide.

1) Vous parlez en verlan

Arrêtez ça tout de suite. Par pitié. Au-delà du boomer extrême que vous êtes quand les mots « chelou » ou « duper » sortent de votre agaçante bouche, vous êtes aussi immédiatement taxé de connard qui refuse de vieillir. Rendez-vous à l’évidence, vous ne gagnez pas de temps en mettant les mots à l’envers, cherchez plutôt un sens à votre existence. Ça devient urgent.

2) Vous ponctuez vos phrases de smileys

Ce réflexe insupportable qui vous force à finir vos phrases creuses par un smiley, il faut le stopper net. Si votre interlocuteur a besoin d’une image pour comprendre le fond de votre pensée, c’est qu’il faut réécrire le message, pas le rallonger. Les pires sont évidemment : celui qui rit aux larmes, celui qui fait un clin d’œil (au secours) et celui avec une goutte sur la tempe (au secours x2).

3) Vous êtes Jonathan Cohen

Serge le Mytho, La Flamme, Le Flambeau… C’était marrant au début, certes. Maintenant on a compris, il faut sortir du personnage Jonathan. À moins que ce soit ta vraie personnalité ..? Et la phrase « t’es écolo mais t’as un iphone », en pleine conférence de presse quand on remet les choix de Bolloré en question, à éviter JoCo. Fais au moins semblant d’être cool.

4) Vous rigolez devant Lol qui rit sort

Quand on arrive à ce stade, il n’y a pas grand chose que l’on puisse faire pour vous. La bande à Fifi est à peu de chose près l’archétype de ce que représente un boomer précoce. La présence enchantée de Marina Foïs (tu sais que le réd-chef est fou de Jérôme Commandeur ? J’dis ça j’dis rien, ndlr) sauve la mise, mais pas suffisamment pour faire oublier celle de Franck Gastambide (ah mince, tu vas avoir des ennuis, ndlr). La prochaine fois faites comme Blanche Gardin : refusez le chèque.

5) Vous écoutez Julien Doré

La vraie question, c’est : comment faites-vous ? Est-ce qu’il vous paye tous les mois ? Est-ce qu’il vous menace ? Plus sérieusement, écouter un artiste de 41 ans qui porte encore la casquette à l’envers pendant qu’il chante Paris-Seychelles, c’est Méga-Boomer. À la limite, vous pouvez l’apprécier comme acteur. Quoique, non. Ça non plus.

6) Vous achetez vos vêtements chez From Future

C’est le seul moyen que vous avez trouvé pour avoir l’air jeune et pas trop ringard. Vous vêtir d’une marque qui dit : « twister les classiques », c’est pas une mauvaise idée. Sauf que vous n’êtes pas le plus à l’aise dans votre col roulé vert et rose fluo là, je me trompe ? Allez rendre ça à votre nièce et retournez chez Asphalte. On vous a cramé.

7) Vous faites du théâtre d’impro

Quoi de mieux que de se retrouver chaque mardi soir entre trentenaires, dans une cafétéria de collège aménagée en scène de théâtre, au fin fond du 13e arrondissement ? Absolument tout le reste. Tout est mieux que ça. Alors maintenant, imaginez que vous allez regarder des trentenaires faire de l’impro dans une cafétéria de collège aménagée en scène de théâtre au fin fond du 13e arrondissement. Et qu’en plus, vous payez.

Verdict : Si vous remplissez au moins trois de ces propositions, vous avez compris qu’il fallait se remettre rapidement en question. Vous allez perdre vos amis, c’est urgent.

Par Fanny Mazalon