TEST : ÊTES-VOUS LEO-SEXUEL ?

Breaking news : après les Sapiosexuels, les Demisexuels et les Skoliosexuels, les Leo-sexuels se distinguent par leur indéfectible goût pour le même profil . Vous en êtes ?

Vous faîtes partie de la classe dominante et vos goûts sont intarissables. Vous êtes uniquement attiré par des femmes ou des hommes âgés de presque un quart de siècle, que vous quittez le mois de leurs vingt-cinq ans. Vos relations s’enchaînent, et toujours la même rengaine : mannequins longilignes avec lesquelles vous aimez traînayer en citadine électrique ou en SUV à chauffeur. Vous n’avez que faire du regard des autres : vous n’êtes attaché qu’au coup de foudre. Et la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit… Aïe, vous partagez peut-être les coins les plus intimes de votre sexualité avec cet affreux Leo DiCaprio.





1) VOUS AVEZ UN TROPISME POUR LE BEL ÂGE

Vous tombez systématiquement sous le charme de personnes entre 20 et 25 ans, mais, vous l’assurez, ça n’a rien à voir avec un potentiel fantasme « forever young » (d’ailleurs, vous détestez quand votre psy commence à vous parler du syndrome de Peter Pan). Vous êtes juste un grand nostalgique de la jeunesse. D’ailleurs, votre film préféré, c’est Magic in the moonlight.

2) VOUS ALLEZ À LA FASHION WEEK POUR TROUVER LE GRAND AMOUR

Quand d’autres se fendent le crâne à swiper sur Tinder ou à rencontrer la pote d’un pote qui est « super sympa je te jure », vous savez directement où trouver votre cœur de cible. Aux défilés, vous faites fi de l’habit, ce qui vous intéresse, c’est l’humain. La preuve, votre âme sœur est top-model à temps plein chez Dior, Chanel ou Prada.

3) VOTRE TARGET IDÉALE FAIT ENTRE 1 M 75 ET 1 M 80

Jamais au-dessus, jamais en-dessous : pour vous, l’amour ne connaît pas de demi-mesure. Depuis l’époque de vos trisaïeuls, les humains ont pris en moyenne 8,5 centimètres : une chance pour votre échelle taille/attirance. La preuve, Kristen Zang (1m78), Kelly Rohrbach (1m75) et Camila Morrone (1m75) se situent toutes les trois sur la diagonale du date idéal Leo-sexuel.

4) VOUS ÊTES UN ÉCOLO-COOL

Vous prenez une Formule E lorsque vous êtes pressé ou une Fiat 500 pour flâner avec votre chauffeur. Par contre, lorsqu’il s’agit de faire la cour à votre élu(e), vous sortez le biclou. Succès assuré : votre balade romantico-pittoresque en citibike ou en jet privé est spotted par tous les paparazzis du coin – parfait pour votre album de famille.

5) VOUS ÊTES (TRÈS) DOUÉ POUR RETENIR LES DATES D’ANNIV’

Votre chum ne peut pas se plaindre de manquer d’attention : vous connaissez par cœur son année de naissance, le mois et le jour. Chez vous, quand on aime, on compte. Pratique : vous êtes doté d’un chrono interne qui démarre dès les premières papouilles. Votre principal défaut ? Vous êtes un mordu du coup de foudre.

6) VOUS N’AVEZ PAS PEUR DE VOUS EXPOSER

Vous craignez de vous retrouver en marge et de devenir le mouton noir des relations sentimentales ? Pas de panique, le club des Alpha-mâles quinquagénaires Caprio-Pitt-Zahm vous ouvre ses bras. Mais attention, c’est quitte ou double : êtes-vous assez riche et/où successful pour vous permettre d’être Leo-sexuel ?

7) VOUS TRUSTEZ LES CARAÏBES

Vos vacances sont un moment fondamental de votre existence où vous vous ressourcez sur un yacht de milliardaire en compagnie d’au moins cinq blondes. Comme le dit un type croisé dans la rue, il ne faut pas grand-chose pour être heureux ! Vous aimez la jeunesse : et alors ? Une qualité rare dans un monde de vieux.

Note de la rédaction_

Bonne nouvelle ! Même la star du Loup de Wall Street (ci-contre) peut changer. Cette année, pour la première fois de sa vie, sa compagne a plus de 25 ans (elle en a 27). Bravo Leo.

Verdict : Vous avez plus de trois réponses positives ? Pas bravo. À l’instar de Bribri Macron, ou de Leonardo DiCaprio, vous placez la jeunesse au-dessus de tout.



Par Alexis Lacourte