TEST : ÊTES-VOUS LE NEUNEU DE SERVICE ?

Vous connaissez la chanson, on est toujours le con de quelqu’un. Bon, dans votre cas, vous êtes le con de tout le monde . Arrêtez de chouiner, il y a pire, vous pourriez être le moche de service.



NOTE DE LA RÉDACTION_

Pour aller encore plus loin dans la vie, entourez-vous des meilleurs. Notre Président l’a bien compris : BRP pour les concepts has-been, et Jonathan Guémas (photo), en vacances de son job chez Publicis Conseil, pour leur donner un vernis de modernité. Leur dernière trouvaille ? Une dissolution surprise…



Fraîchement renommé « idiot du village » sur la conv’ WhatsApp de vos potes, vous restez pourtant persuadé que vos paroles valent le coût d’être entendues. La question c’est surtout : valent-elles le coût d’être prononcées ? Pas de panique, vous êtes loin d’être le seul. Un nouvel arrivage est prévu très bientôt et siègera fièrement sur des fauteuils rouges, vous savez, ceux de la rue de l’Université. Faites le test et vérifiez si vous êtes à la hauteur du titre.



1) VOUS ÊTES LE TOUTOU D’UNE CHAÎNE TV

C’est primordial pour la bonne conduite de votre campagne. Si vous êtes à la botte d’un Vincent, d’un Rodolphe ou d’un Martin, alors les portes des plateaux TV s’ouvrent à vous. Vous allez pouvoir débattre sur des sujets que vous ne maîtrisez pas à des heures de grande écoute. En plus, il paraît que le décompte du temps de parole n’agit pas dans ces zones de non-droit. Ciao l’Arcom ! De toute façon plus personne ne prend d’amende, c’est open bar.

2) VOUS ÊTES UN « NÉPOLITICO »

Qui a dit que le népotisme ne sévissait qu’au cinéma ? Être « enfant de », en politique, c’est gage de confiance. Les bonnes décisions, c’est dans le sang ! La preuve avec cette bonne vieille Marie-Caroline. Bah qu’est-ce qu’il y a Marion ? On n’est pas contente d’avoir deux tatas dans l’hémicycle ? Regarde, Marc Le Fur a fait pareil que ton papi, il a placé son rejeton sur le trône de Bretagne. Pratique la génétique !

3) UN DOUBLE DES CLÉS ? ÇA EXISTE ?

Si vous organisez un siège au QG de votre Parti (ça arrive plus fréquemment qu’on ne l’imagine) assurez-vous d’avoir toutes les clés en votre possession. C’est con, mais la glorieuse arrivée d’une collègue, manches relevées, menton en avant, le tout sur fond de musique épique… ça ruine l’effet d’un coup d’État. Verrouiller les accès et next time, changez carrément les serrures, on n’est jamais trop prudent.

4) VOUS AVEZ FRAUDÉ LE FISC

Si vous cochez cette case, c’est quasiment gagné pour vous. Le point est doublé si vous étiez ministre du Budget quand on vous a cramé. Revenir demander la confiance des français après une condamnation… C’est un culot grandement récompensé.

5) VOUS NE LÂCHEZ PAS L’AFFAIRE

Après avoir annoncé 8293 fois la fin de votre carrière politique, après avoir craché dans toutes les soupes, planté des couteaux dans tous les dos et déçu tous les français… Tada ! Vous êtes de retour ! Il peut faire la gueule Glucksmann parce que maintenant, c’est vous la vedette. Ancien président, certes, mais nouveau député ! En plus, vous faites des culs-secs de bières plus vite que ceux de Macron, si ça c’est pas une preuve, hein.

6) VOTRE LICENCIEMENT S’EST DÉROULÉ EN DIRECT À LA TV

C’est franchement pas cool. Il aurait au moins pu vous prévenir. Au lieu de ça, il a pris le micro et a balancé à tout le pays que vous étiez viré. En conséquence, vous avez boudé pendant 48h sans donner signe de vie et êtes revenu en annonçant votre candidature. Comme on vous comprend Gaby. Porte-parole, ministre de l’éducation, premier ministre… Puis député. Oh ça vaaaa, il n’y a pas de sot métier.

7) UNE VOYANTE A PRÉDIT VOTRE VICTOIRE

C’est pas une blague, elle l’a vu en direct sur le plateau de Baba le 18 juin dernier. En plus de voir le RN passer et Bardella atterrir à Matignon, la lunatique Annabelle de Villedieu vous a vu devenir député. Si c’est pas la classe ça. Après avoir annoncé que les français allaient manifester en 2024, la médium de Bolloré a continué d’enfoncer des portes ouvertes en prévoyant une crise politique majeure… C’est vrai qu’on l’avait pas vu venir.



Verdict : Vous cochez plus de 3 cases ? Vous n’avez pas le potentiel pour être député. En fait, vous avez la carrure pour être directement ministre. Champion, va !

Par Fanny Mazalon