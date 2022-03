TEST : ÊTES-VOUS ASSEZ SMART POUR ÊTRE ESCROC ?

Vous en avez marre d’être pauvre , et vous savez que le travail est un leurre ? Vous possédez un QI au-dessus de la moyenne ? Bonne nouvelle, vous pouvez toujours profiter de la richesse des autres !

Je ne sais pas si cela en révèle beaucoup sur ma capacité à devenir incessamment sous peu une manipulatrice sociopathe, mais je suis fanatique d’Anna Sorokin. Netflix a mis le paquet ce printemps sur les escroqueries, jusqu’à nous donner quelques idées. Mais quel esprit assez savamment tordu peut-il réussir l’impensable ? Voici une liste exhaustive des cases à cocher pour espérer rouler dans la farine la haute société ou, à plus petite échelle, vos copains de lycée.

1) Vous falsifiez vos CV

OK, tout le monde le fait. Mais vous avez ce chic pour exceller dans les subterfuges informatiques, et ne vous contentez pas de mentir sur un job étudiant, mais bien sur une « carrière » toute entière.

2) vous êtes un(e) as du réseautage jet-set

On le sait, pour avancer dans la haute société, il faut qu’elle vous adopte. Le meilleur moyen ? Ciblez une femme de milliardaire ou un aristo désargenté (deux grands habitués des soirées mondaines), devenez leur meilleur ami et accompagnez-les à la moindre sortie jet-set. Et une fois qu’ils vous ont présenté à leurs connaissances, vous voilà doté d’un carnet d’adresses de futures victimes. Bravo !

3) Vous utilisez un nom différent en soirée « pour le fun »

C’est là que ça devient un peu psycho. Mais vous possédez cette facilité et habilité à jouer des rôles, et à voir si ces derniers sont convaincants auprès des gens que vous dupez… À chaque domaine ses entraînements.

4) Vous êtes adepte du « fake it until you make it »

Non, vous n’êtes pas Jean-Édouard, cousin éloigné du prince de Monaco, mais Jordan de Franche-Comté. Une chose est certaine, si vous voulez voir loin et viser haut : croyez en vos rêves. Enfin, vos mensonges.

5) Vous êtes convié(e) partout

Vous avez ce « je ne sais quoi » qui fait que, dès que l’on vous rencontre, on se sent important par la chance que vous nous faites de nous adresser la parole. On dit que c’est la première impression qui compte. Non ?

6) Vous changez de cercle amical régulièrement

Capital pour une bonne couverture. Personne ne doit éveiller les soupçons au sein de la nouvelle sphère que vous vous êtes créée. Vous êtes toujours « le nouveau/la nouvelle », et possédez la possibilité de choisir votre passé.

7) Vous avez soif de notoriété

Génie incompris, visionnaire sous-estimé, la carrière de Mark Zuckerberg vous revenait, une place à la Silicon Valley et une étoile sur Sunset Boulevard devraient vous être dédiées. Bref, c’est ce film que vous vous faites depuis que vous avez l’âge de vous enfermer dans votre chambre en déplorant combien votre vie n’est pas à la hauteur de vos ambitions. Action.

8) Plein Soleil est votre film préféré

On aurait aussi pu prendre l’exemple de Catch Me If You Can, mais ça faisait un peu moins sérieux. Pour autant, ces deux films mettant en scène des arnaques pleines de malicieuse séduction, et oh combien d’imagination, ont probablement fait partie des œuvres de chevet de Dear Anna.

Verdict : plus de trois réponses positives ? Attention, vous avez une âme d’escroc. Ne cédez surtout pas à cette tentation.



Par Carla Thorel