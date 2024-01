TEST : AVEZ-VOUS L’ÂME D’UN(E) COLLABO ?

Vous étiez le premier à prévenir les flics quand vos voisins se rassemblaient pendant le confinement ? C’est mauvais signe, voici quelques indices qui vous permettront de vous remettre en question…

Légende photo : POUCAVE EN COSTARD_ Il sera votre prochain role-model : voici le jeune Coriolanus Snow (Hunger Games), jeune premier connu pour entretenir une relation douteuse et flirty avec les plus hautes sphères du pouvoir.

Vous êtes un citoyen modèle : appliquer les règles est un principe naturel qui coule dans vos veines depuis des générations. On ne vous reproche rien, vous avez le droit d’avoir la personnalité d’un Labrador. Par contre, si vous commencez à juger le comportement de vos semblables, posez-vous les bonnes questions…

1) VOUS ÊTES ANONYME SUR LES RÉSEAUX

Vous agissez sous un pseudo qui ressemble à celui qu’utilise votre neveu sur Fortnite. Déjà, c’est cringe. Mais en plus votre photo de profil qui sent bon Google Image ne laisse personne dupe. Pratique cette couverture pour « dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas » hein ? Sauf que personne n’a demandé votre avis sur les conflits militaires actuels, ni sur la véracité ou non des relations érotiques à l’hémicycle. Ne commencez pas à balancer des screens ou des numéros de téléphone sur X, on va vous appeler Zoé Sagan.

2) LES FLICS ONT BLOQUÉ VOTRE 06

Ne faites pas l’étonné. À force de recevoir un call de votre part tous les vendredis soir à minuit, ils ont compris. Vous êtes une Karen en puissance. Le petit papier dans l’ascenseur pour prévenir du bruit ? Pas vu, vous prenez les escaliers en plus. Dans tous les cas personne ne peut vous piéger, le Code civil, c’est votre bedside book. Les horaires pour les travaux ? Un post-it sur le frigo. La voisine d’en face qui jette le verre dans le bac jaune ? C’est déjà à l’ordre du jour de la prochaine AG de copro. AG que vous présidez. Of course.

3) VOUS AVEZ LA MÉMOIRE DES GOSSIPS

Votre quotidien ressemble à une partie de Cluedo, sauf que vous jouez tristement seul. D’un autre côté, il ne vaut mieux pas que vos proches tombent sur vos carnets. Si, si, vous voyez très bien de quels carnets il est question. La pile des trente Moleskine dans l’étagère verrouillée. Avec sa version numérique en prime dans les notes de votre IPhone. Peu de gens savent que l’on peut mettre un mot de passe sur ses notes, vous en faites partie. Remettez-vous en question.

4) VOUS DÉJEUNEZ SEUL DANS L’OPEN-SPACE

Et c’est mérité. Depuis que les stagiaires du service market ont découvert que vous étiez derrière la lettre anonyme qui balance Julia la « Voleuse de papier », on vous fuit comme la peste. Comme si la disparition d’une ramette de Clairefontaine était de nature à vous empêcher de dormir. Aux dernières nouvelles ce n’est pas vous qui payez les fournitures de la boîte ? L’abus de biens sociaux ne fonctionne que si vous détournez à la sauce Sarko, pour une agrafeuse personne ne dira rien. Sauf vous apparemment. Ne vous plaignez pas d’être seul à la machine à café.

5) VOUS AVEZ VOTÉ AU SECOND TOUR

On ne précisera pas pour qui. Vous ferez vos propres conclusions sur le sujet. En tout cas, vous n’avez pas hésité à pointer du doigt ceux qui ont boudé les urnes. Franchement, respirez un coup. La démocratie ne sera pas sauvée grâce à vous. Diminuez un peu votre main character syndrom. Arrêtez d’harceler votre cousine à chaque fête de famille sous prétexte qu’elle a voté Pécresse. Chacun à le droit de faire des erreurs, même des impardonnables de ce genre. Calmez-vous le juge de paix, vos proches vous détestent déjà.

6) VOUS N’AVEZ QUE DES SCREENS DANS VOTRE GALERIE PHOTO

Votre album « Captures d’écran » est la raison de votre abonnement au Cloud. Plus lourd que le reste de la mémoire de votre téléphone au complet, ce dossier est la preuve de vos penchants collabo. Vous avez une carrière aux renseignements secrets devant vous, c’est certain. Votre surnom sur le groupe Whatsapp des potes ? « Pookie », et non, ce n’est pas mignon. On dit de vous que vous avez la « Boca », toujours pas mignon. Faites un tour sur Reverso et tirez les bonnes conclusions, par pitié.

7) LE TRENCH KAKI EST VOTRE SECONDE PEAU

S’il vous va si bien au teint, c’est surtout parce qu’il colle parfaitement à votre personnalité. Un brin snob, impétueux et terriblement historique. C’est votre uniforme de prédilection. Dans ce beau manteau vous avez balancé l’adultère de papa, et le licenciement de la nouvelle belle-sœur. Le même soir, oui,oui. Alors certes vous êtes mémorable – comme ceux qui portaient ce trench avant vous – mais est-ce pour les bonnes raisons ? Hm, pas sûr.

Verdict : Vous vous êtes reconnu dans plus de trois situations ?

Honnêtement, on n’aurait pas aimé être votre voisin pendant la guerre.

Par Fanny Mazalon