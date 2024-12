SUE NABI, CEO DE COTY : « AUDACE ET CRÉATIVITÉ… »

À la tête du groupe Coty et de ses 50 marques de parfum et de beauté, Sue Nabi se doit d’avoir plusieurs longueurs d’avance sur le marché. Elle nous partage sa vision du futur…

2024 a été l’année du lancement, pour le groupe Coty, de Infiniment Coty Paris, d’une nouvelle gamme de parfums imaginée avec Nicolas Vu. Comment s’est déroulée sa création ?

Sue Nabi : Après 10 ans de développement, le projet a enfin vu le jour en mars dernier, et je suis très fière de cette collection de 14 fragrances. Elle s’inspire de l’héritage du groupe, tout en apportant une approche contemporaine et personnelle, de Nicolas Vu et moi, pour chaque fragrance.

Et comment vous êtes-vous partagé le travail de création avec Nicolas Vu ?

Nicolas a créé plusieurs notes qui lui tenaient à cœur, notamment pour Aristo Chypre, son parfum signature, qu’il porte au quotidien. De mon côté, j’ai travaillé sur des notes qui me sont chères, dont Soleil d’Ikosim, un parfum qui reflète mon enfance en Algérie. J’avais demandé une fragrance évoquant une overdose de fleurs d’oranger qui rappelle l’arôme que ma mère utilisait en cuisine, dans notre maison d’Alger entourée d’orangers, où j’ai vécu jusqu’à mon baccalauréat. C’est ainsi que tout a commencé, avec quatre ou cinq notes de base. Puis, peu à peu, le projet a pris forme, et nous avons étoffé le jeu créatif.

Comment ?

Nous avons alors enrichi les compositions : une fragrance évoquant l’odeur de la peau après l’amour, que nous avons appelée tout naturellement « Après l’amour » ; ou encore une note ambre-vanillée chère à Nicolas, qui incarne son côté perfectionniste, sa quête obsessionnelle de refaire sans cesse, jusqu’à l’épuisement. Ce parfum, nous l’avons nommé « Encore Une Fois ». Finalement, chaque note raconte un fragment de nos vies et de nos histoires.

Comment réussir à innover tout en respectant l’héritage d’une grande maison de parfumerie emblématique ?

Coty a révolutionné l’industrie en 1904 avec le lancement de La Rose Jacqueminot, un parfum pionnier associant pour la première fois des molécules de synthèse et des extraits naturels. L’histoire de la maison a été une inspiration majeure pour Nicolas et moi. Nous avons voulu développer des parfums portables par tous, sans compromis sur la qualité.

Avant de prendre la direction du groupe Coty en 2020, vous aviez créé la marque Orveda. Cette aventure a-t-elle une influence lorsque vous créez des parfums aujourd’hui ?

Nicolas et moi partageons une passion profonde pour le monde de la beauté. En 2017, nous avons co-créé Orveda, la marque de soin bio-tech spécialiste de la longévité qui puise son inspiration de la science, sans aucune limite de coût pour les formules et les ingrédients… Lorsque nous avons commencé à imaginer Infiniment Coty Paris, nous avions la même approche : aucune limite de prix, afin de pouvoir travailler avec les meilleures matières premières. Cette liberté nous a permis de repousser les frontières et d’exprimer notre vision sans compromis.

Et que vous apporte votre background d’ingénieure agronome (vous êtes diplômée de l’ENGEES) lorsque vous créez un parfum ?

À mon arrivée chez Coty, l’équipe R&D nous a présenté l’Aura Moléculaire, une technologie en cours de brevet exclusive au groupe qui permet de contrôler l’évaporation des notes. En tant que scientifique et ingénieure, ces innovations m’interpellent particulièrement, et j’ai immédiatement perçu le potentiel de cette molécule. Cette technologie se distingue par sa capacité à diffuser les notes en sphère plutôt qu’en pyramide. Dans une pyramide, vous avez les notes de tête, de cœur, puis de fond, alors qu’avec la sphère, l’évaporation est modulée. Intégrée dans chaque fragrance de la collection, elle prolonge ainsi la durabilité et la diffusivité jusqu’à 30 heures.

Infiniment Coty Paris fait partie de la catégorie des « parfums de luxe ». Quelle place occupe cette catégorie dans le marché général des parfums ?

Aujourd’hui, cette catégorie représente 10 % du marché mondial du parfum, soit 4 milliards de dollars. Le taux de pénétration et les usages continuent d’augmenter pour de nombreux marchés, particulièrement chez la Génération Z. Cela représente une catégorie clé qui ne pèse encore que 1 % chez Coty : nous avons donc une très belle opportunité devant nous.

Et quels sont vos objectifs de développement durable ?

Il est au cœur de notre stratégie Coty. L’éco-conception, par exemple, est un principe clé. Nous considérons toujours en priorité les ingrédients alternatifs à plus faible intensité de carbone, tout en proposant de nouveaux emballages pour notre portefeuille produits.

Et quels sont, selon vous, les plus grands défis auxquels l’industrie de la beauté sera confrontée ces prochaines années ?

La beauté est un marché d’offre avec de belles perspectives d’évolution : les consommateurs, à la recherche de bien-être, sont passionnés par la beauté. À nous d’entretenir cette flamme. Et nous sommes convaincus qu’un produit innovant, aux performances supérieures, sera toujours plus résilient que la dernière tendance du moment.

Quelles mesures Coty prend-il pour garantir la diversité et l’inclusion au sein du groupe ?

La Diversité et l’Inclusion sont des sujets qui nous tiennent à cœur, et je suis ravie que nous ayons atteint notre objectif de parité hommes-femmes dans les postes de direction. Cette réalisation renforce notre conviction que le développement durable ne se limite pas à la responsabilité environnementale ; il s’agit aussi de créer un lieu de travail inclusif et équitable où chaque voix est valorisée…

Vous avez vécu en Angleterre et êtes fan de new-wave anglaise. Pouvons-nous nous attendre à voir l’influence de cette culture des années 1980 dans l’une de vos créations ?

Le parfum Noir Encens, avec ses notes poivrées et corsées, évoque pour moi cette époque vibrante des années 1980. Noir Encens est un parfum audacieux, à l’image des mélodies de Spandau Ballet, comme « Through the Barricades ». Je pense que l’influence de toute cette culture pourrait réapparaître dans mes futures créations, car elle représente une période où l’audace et la créativité étaient à leur apogée. ..

Par Laurence Rémila