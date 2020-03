SÉBASTIEN TELLIER : « FAIRE LE MÉNAGE ME REND ZEN »

Ça crève les yeux dans Sébastien Tellier : Many Lives, l’excellent documentaire de François Valenza à paraître : même quand il vivotait inconnu dans un minuscule appartement enfumé, Sébastien était Tellier. À la fois timide et excessif, sensible et truculent, il n’avait pas encore sorti L’Incroyable vérité et avait pourtant déjà l’aura d’une vieille gloire de la chanson… À la fois Yves Saint Laurent (pour son raffinement) et Gérard Depardieu (pour son côté Gaulois hors normes), Tellier a fait du chemin. En 2004, à 29 ans, il frappait un grand coup avec « La Ritournelle » – après avoir composé un tel classique, il aurait pu prendre sa retraite pépère. Quatre ans plus tard, nouveau chef-d’œuvre avec Sexuality. Dans la foulée, il arrivait dans une voiturette de golf sur le plateau de l’Eurovision. Depuis, cette « porcelaine au pays des éléphants » (dixit Jean-Michel Jarre) n’a cessé d’alterner merveilles et bizarreries, étant souvent aimé ou détesté pour de mauvaises raisons – on se souvient de son passage cuisant chez Ruquier en 2012, où il avait été cloué au pilori par une Audrey Pulvar à côté de ses pompes. Que Tellier enregistre un disque brésilien, compose un album pour Dita von Teese ou devienne égérie pour Chanel, il s’en trouve toujours pour l’accuser de sombrer dans le kitsch – un comble dans un pays qui traite Delerm ou Vianney comme des joyaux de la couronne. N’en déplaise aux philistins, Tellier n’est pas un artiste jetable : cela fait vingt ans qu’il traverse les modes et construit son œuvre. Son nouvel album, Domesticated, ode synth-pop aux tâches ménagères, aurait pu s’intituler Mémoires d’un barbu rangé. À rebours de la déglingue à la Gainsbourg, il cherche dorénavant la lumière dans le panier à linge. Repasser des chemises n’empêche pas de lever le coude. Toujours aussi drôle (et lucide), il nous a accordé un entretien arrosé au Ruinart. Le champagne, Tellier : une certaine idée de la France résiste encore et toujours, dans la conversation qui suit.

La dernière fois qu’on avait discuté, en 2017, tu nous avais annoncé cet album pour 2018. Il s’est passé quoi ?

Sébastien : C’est très compliqué la musique, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et puis bien sûr, j’aime faire des disques pour moi, mais j’adore aussi composer des musiques de films, donc j’en ai faites. Il y a eu en plus l’album de Dita von Teese, et j’ai aussi fait la musique d’une série américaine, A Girl Is A Gun, avec Denise Richards – j’étais vraiment très content parce que je l’aimais beaucoup, elle, quand j’étais ado…