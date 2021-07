QUAND LE STREET ART RENCONTRE LA MODE !

Casser un style par un autre avec classe ? Audacieux mais possible : Tod’s le réalise dans sa collection Graffiti. Flirt entre chic et culture hip hop…

Tod’s lance sa collection Graffiti, et nous n’en sommes pas insensibles. Cet été, la qualité italienne embrasse le street art et toute son histoire dans cette collection capsule iconique : Graffiti Collection. Chaussures en cuir, baskets, sacs, t-shirts et phone holder alliant classe, élégance et streetstyle. Ornées d’illustrations mêlées aux inscriptions manuscrites, les pièces de la collection donnent naissance à une ère nouvelle de la mode : celle de l’art urbain. Mais, fusionner ces deux univers n’est finalement ni surprenant, ni anodin : ils présentent un langage commun de liberté, de rébellion, de pureté et surtout d’esthétisme moderne.

En véritable hommage au Street Art et ses grandes figures, ces pièces emblématiques de Tod’s sont ici revisitées : elles oscillent entre luxe et underground. Le pari audacieux de Walter Chiapponi – directeur de création de la marque – est particulièrement réussi : il se sert de sa source d’inspiration première, l’art, et en fait une collection unique, et intemporelle…

https://www.tods.com/ww-fr/tods-graffiti-men.html

Par Léontine Behaeghel