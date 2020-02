PRESSE QUI ROULE… PRESSE QUI DÉBAUCHE ?

SOPRESS

LE PLUS AMBITIEUX

Franck Annese, boss du groupe (So Foot, Society, So Film, l’Étiquette…) lance le trimestriel So Good « le Society des gens qui vont dans le bon sens », en avril avec Ulule. Hélène Coutard (un temps freelance chez Condé Nast), chez eux depuis 2014, en assurera la rédaction-en-chef. Chez les So, la promotion interne bat son plein : les journalistes Pierre Boisson et Thomas Pitrel, prennent la rédaction en chef de Society. Quant au co-réd-chef historique, Marc Beaugé, il se consacrera à une version US de L’Etiquette…

7 rue Croix Faubin, 75011, Paris