[POWERLIST 2025] : DIMITRI RASSAM : « LE PATRON, C’EST LE FILM »

LE « TOM CRUISE FRANÇAIS », 43 ANS

CV_ Sa maison de production, Chapter 2 (un nom en forme de clin d’oeil à son pedigree : fils du producteur mythique Jean-Pierre Rassam et de la non-moins mythique Carole Bouquet, Dimitri est également le neveu de l’ultra-successful Claude Berri), fêtera ses 20 ans l’an prochain. À son palmarès, des blockbusters animés (Le Petit Prince, 2015), des comédies (Le Prénom de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière 2012) ou des films d’auteur (Notre Dame du Nil de Atiq Rahimi en 2019). « En 20 ans, on voit une cohérence se dessiner. »

Son credo_ Exigence, ambition et fidélité. Parmi ses productions, plusieurs noms reviennent : le duo Matthieu Delaporte / Alexandre de La Patellière (Le Prénom, Le Comte de Monte Cristo), Martin Bourboulon (Papa ou Maman, Les Trois Mousquetaires), Patrick Mille…

2024_ Il décide de sortir Le Comte de Monte-Cristo pour l’été, période traditionnellement dominée par les films américains. Résultat ? 9 millions d’entrées so far…

« Tom Cruise français » ?_ Si Tom a ramené le public au cinéma post-confinenent avec Top Gun : Maverick, Rassam, lui, fait encore plus fort : Le Comte de Monte-Cristo a su attirer les moins de 25 ans – public qui boudait les prods françaises en salles jusqu’ici.

Sa relation avec les réals_ « On se dit que le patron, c’est le film. Et que nous, on doit se mettre à son service. »

2025_ Le Limonov de Kirill Serebrennikov est toujours dans les salles. Il sera suivi du 13 Jours, 13 nuits de Bourboulon (la mission d’exfiltration de Kaboul par le commandant Bida en 2021), d’un nouveau Jérôme Commandeur, du général Dumas vu par Ladj Ly…



Par Laurence Remila

Photo Basile Bertrand