[POWERLIST 2024] PAUL MORLET : « LES PIEDS DANS LE SABLE »

LA VISION CLAIRE, 34 ANS

CV_ Fondateur et dirigeant de Lunettes Pour tous, Paul Morlet est le jeune premier de l’optique. En 2010, 1000 euros en poche et fraîchement diplômé d’une formation d’électricien SNCF, il débute dans le business avec des lunettes publicitaires sérigraphiées main. À ses 22 ans, il présente son projet à Xavier Niel qui lui propose d’investir, à condition qu’il trouve un moyen de faire des lunettes sur place, directement, en moins de 10 minutes. Solution est trouvée, et le premier Lunettes pour Tous est ouvert rue de Turbigo. Suivi de 25 autres en France et Belgique…

Des lunettes à 10 euros ?_ « Je me rappelle que quand ma petite sœur a eu besoin de lunettes, on s’était assis chez Krys, devant le devis de l’opticien. J’étais jeune, mais je sentais qu’il y avait un problème. Comme si on investissait dans une baraque ! J’ai voulu casser ce milieu. »

2024_ « Mi-juillet, Lunettes pour Tous a signé un nouvel actionnaire, et 15 salariés ont touché un chèque significatif. Ma plus grande fierté. »

Son soutien financier aux jeunes entrepreneurs ?_ « Ce qui m’énerve un peu, c’est que l’entrepreneuriat s’est gentrifié. Les grands diplômés s’y sont mis, donc auprès des investisseurs et des banques, c’est encore plus dur quand tu n’as pas ce profil. Certains commencent sur le béton, et d’autres les pieds dans le sable. J’essaye d’aider à mon échelle. »

2025_ « On doit développer l’international, donner accès aux lunettes à encore plus de monde. Je vois qu’on gagne des clients toute la journée parce que l’inflation est là, que le pouvoir d’achat baisse. »



Par Adèle Thiery

Photo Axel Vanhessche