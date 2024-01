[POWERLIST 2024] NEON VALLEY « LA POP N’A PEUR DE RIEN »

DISCO-SUPERSTAR – 30 ANS

CV_ Né à Nantes, Deji Siegert passe son enfance à Champs-sur-Marne (77). Il découvre la musique à travers le s cassettes de son père, fan de Kraftwerk, et celles de sa mère, plus portée sur Chick Corea. Durant sept ans, le jeune Deji joue du clavecin au Conservatoire du coin. Puis se met à la basse pour imiter Flea des Red Hot. En 2003, sort Room on Fire : « Je deviens accro aux Strokes, apprends à jouer de la guitare, et monte un groupe de rock, mais ça ne prend pas. ». En 2018, il part à Montréal, s’inscrit dans une école de son, et fonde Neon Valley, duo orienté 80’s et disco. Signature chez Unidisc, puis KiDinaKorner, puis le Covid – retour forcé en France. Déprime… En 2022, par l’intermédiaire du producteur Lucasv, il rencontre Disiz, d’abord pour travailler sur le morceau « Emoji Soleil Jaune », et finit par co-composer la moitié de son album L’Amour (album de l’année 2022 selon Technikart).

C’était comment, L’Amour ?_ « Je suis arrivé sur la dernière année de la conception de l’album. Le feeling est très bien passé. Son regard est mature et candide, ce qui en fait un album très sincère, qui s’adresse à tout le monde. »

2023 ?_ Deji reprend Neon Valley, mais en solo. « Être dans un groupe, c’était trop de compromis. Je ne veux plus me cacher derrière quelqu’un pour assumer mes chansons ». Résultat ? La sortie des morceaux « Fortune Cookie » et « One Night », en indé.

Les années 80 ?_ « J’en retiens que si tu veux créer une pop parfaite, il faut être prêt à être niais, voire ridicule. La pop n’a peur de rien… Des exemples ? Les premiers Bananarama ou même le “La Dolce Vita” de Ryan Paris. »

Son synthé favori ?_ « Le Prophet 5 ».

2024 ?_ « Sortir Fortune Cookie, un EP de cinq titres, influencé aussi bien par le “Redbone” de Childish Gambino que le dernier The Voidz. Et tout péter ! ».

Par Alexis Lacourte