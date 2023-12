[POWERLIST 2024] ENZO LEFORT : « VIVEMENT JUILLET »

JO CHAMPION – 32 ANS

CV_ C’est en voyant Laura Flessel gagner les JO à Atlanta en 1996 que le jeune Enzo, alors âgé de quatre ans et demi, a une révélation. Devant sa télé, l’enfant déclare à sa famille qu’il se consacrera pleinement à l’escrime. Né en Guyane et arrivé en Guadeloupe à l’âge de quatre ans, il débarque à seize ans à Paris en sport-étude. En octobre 2023, ce multi-médaillé est nommé ambassadeur Louis Vuitton dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Créatif touche-à-touche, il pratique la photographie argentique, expose ses photos, écrit des mangas, anime son podcast Le Rebond (sur l’échec dans le monde du sport) et s’intéresse de près à la mode (vivement le prochain défilé Louis Vuitton).

2023 ?_ « Ma médaille de bronze aux Mondiaux d’escrime en juillet dernier. C’est la troisième année consécutive que je remporte une médaille aux championnats du monde. Celle-ci est particulière, car cette année a été compliquée avec mes blessures (fissure aux tendons…). Je suis très fier de ma performance. »

Ton podcast Le Rebond ?_ « Je suis parti du constat qu’avec les JO qui approchent, il va y avoir beaucoup de pression et de sollicitations… En tant qu’athlètes, nous ne sommes pas forcément prêts à ça. Généralement, le grand public ne voit que le sportif en tant que tel, mais pas la personne qui se cache derrière. Mais nous sommes des êtres humains comme tout le monde… Ce podcast permet aux athlètes de raconter leurs histoires et les humaniser un peu plus. »

2024 ?_ « Je vais commencer à faire mes podcasts en format vidéo sur Youtube. Le premier sera tourné ces jours-ci. Il y aura aussi la sortie en mai du deuxième tome de mon manga Enzo. Et je prépare un projet photo en coopération avec le Comité International Olympique, d’ici les jeux de Paris 2024. »

@enzo_lefort



Par Sarah Sellami

Photo : Axel Vanhessche