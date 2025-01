PIERRE-LAURENT BERNE : « FAIRE RAYONNER LES TERRITOIRES »

Banque coopérative et locale, Banque Populaire défend une vision de la réussite fondée sur des valeurs collectives, durables et vertueuses, en phase avec les tendances sociétales actuelles.

En cette fin d’année, vous dévoilez un nouveau film de marque, « La Plus belle des réussites, c’est celle qui rayonne » : à partir de l’ouverture d’un fleuriste, tout un quartier fleurit de manière poétique. En quoi ce film illustre-t-il les valeurs de Banque Populaire ?

Pierre-Laurent Berne : La métaphore des fleurs, c’est une manière audacieuse de montrer notre différence, tout en restant fidèle à nos valeurs. Ce film raconte l’histoire d’une initiative entrepreneuriale qui redonne vie à une ville. Cette idée est au cœur de nos valeurs coopératives et de notre rôle en tant que banque engagée dans les territoires. Aujourd’hui, nous voulons délivrer un message fort : la réussite n’a de valeur que si elle est partagée et qu’elle a un impact positif sur les territoires. C’est fondamental pour nous !

Le film le souligne : chaque jour, vous accompagnez 200 créations d’entreprises, partout en France…

C’est dans notre ADN : une banque créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Ce film met vraiment en avant cet engagement quotidien. Aujourd’hui nous avons plus d’un million de clients entrepreneurs, et nous sommes fiers de rester, pour la 14e année consécutive, la première banque des entreprises.

Dans les médias, l’entrepreneur est le plus souvent présenté comme une figure solitaire, presque égoïste, à la tête de start-ups qui n’ont pas forcément vocation à dynamiser une communauté. Avec ce film, vous mettez en avant une autre idée de l’entreprenariat.

L’entrepreneuriat est rarement une aventure solitaire, au contraire, pour réussir, les chefs d’entreprises que l’on rencontre animent autour d’eux un collectif, dans lequel nous jouons notre rôle de conseil et d’expertise. Notre film met en lumière ces entrepreneurs qui s’engagent à créer de la valeur non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur entourage. Ce sont des acteurs clés d’un tissu économique local et dynamique.

Vous dirigez les stratégies de développement de Banque Populaire depuis 2023. Quelle a été votre carrière ?

Après un début de carrière dans la santé et l’ingénierie, j’intègre le Groupe des Banques Populaires et occupe successivement les fonctions d’Auditeur, Responsable de l’Audit, Directeur Contrôle Permanent et Conformité puis Directeur Général Adjoint en charge de l’Exploitation à la Banque Populaire du Sud. Depuis janvier 2023, je suis Directeur du Développement Banque Populaire. Je contribue à la définition des orientations stratégiques et des politiques clientèles, du pilotage de la transformation et de l’animation de la performance des Banques Populaires Régionales, du Crédit Coopératif et de la Casden Banque Populaire. Parallèlement, attaché à la transmission des savoirs, je suis depuis 2005, Professeur d’Université associé à l’Université de Montpellier (MOMA-Montpellier-Management).

Banque Populaire accompagne de plus en plus de jeunes entrepreneurs. Quels services leur proposez-vous spécifiquement ?

Tout d’abord, l’envie d’entreprendre chez les jeunes n’a jamais été aussi forte. Plus de 68 % d’entre eux déclarent dans une étude réalisée par l’Adie vouloir vivre une expérience entrepreneuriale. Pour être au rendez-vous de ces attentes, Banque Populaire déploie un dispositif d’accompagnement inédit. Concrètement, nous proposons une offre innovante sur le marché bancaire avec l’ouverture d’un compte bancaire personnel et d’un compte professionnel à un tarif compétitif (9,90 € par mois), un conseiller et des services extra-bancaires, incluant une plateforme de formation spécifique à l’entrepreneuriat, développée en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).Les jeunes entrepreneurs peuvent également bénéficier gratuitement de Start My Story, un outil offert à tous les entrepreneurs clients, qui leur permettra de créer un business plan en ligne et d’établir un plan de financement et de trésorerie d’entreprise. Enfin, nous leur proposons également en option l’assistance juridique de Captain Contrat pour les accompagner dans leurs démarches de création d’entreprise. Pour résumer, nous proposons aux jeunes entrepreneurs un parcours de relations complet, avec une app pour l’autonomie et un conseiller pour un accompagnement personnalisé. Pour aller encore plus loin, nous avons intégré récemment IPaidThat, solution digitale tout en un pour la gestion comptable et financière.

Vous êtes également présents sur le salon des créateurs d’entreprises et de porteurs de projet, Go Entrepreneurs.

Go Entrepreneurs, c’est le salon idéal pour ceux qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat, qu’ils soient jeunes ou en reconversion. Et cela colle parfaitement à notre ADN : être aux côtés de ceux qui veulent entreprendre, qu’il s’agisse de micro-entreprises et de PME. Être présents à Go Entrepreneur est donc une évidence pour nous.

Vous êtes la première banque des entreprises depuis plus de 14 ans. Comment cela se traduit-il au quotidien ?

Notre priorité, c’est de soutenir l’économie locale. Effectivement, depuis 14 ans, nous sommes la première banque des entreprises, et avec nos Banques Populaires régionales, nous jouons un rôle clé en région. Nous avons instauré un dialogue stratégique avec les chefs d’entreprise, afin d’échanger sur leurs enjeux actuels tels que l’international, le digital, la cybersécurité, les RH et plus généralement sur l’ESG.

Vous avez également lancé Next Innov…

Nous fêtons cette année les 10 ans de Next Innov, notre filière dédiée à l’innovation. À l’époque, financer des investissements immatériels était audacieux, et nous étions la seule banque commerciale à le faire. Aujourd’hui, NextInnov est bien implantée, avec 130 centres d’affaires et 8000 clients. Nous avons financé plus de 1,7 milliard d’euros dans des projets innovants et soutenons plus de la moitié des entreprises du French Tech 120 et du Next 40. Grâce à des partenariats solides, Banque Populaire est un acteur clé de cet écosystème.

Comment parvenez-vous à maintenir un lien fort et durable avec vos clients ?

C’est un mix de plusieurs choses. D’abord, nos chargés de clientèle accompagnés de nos experts peuvent répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Ensuite, notre connaissance approfondie de nos clients et du tissu économique local, nous permet d’anticiper leurs attentes. Nous suivons aussi de près la satisfaction des clients pour ajuster notre accompagnement. Et bien sûr, l’expérience digitale est primordiale, nos applis sont très performantes et bien notées. Tout cela nous aide à rester proches de nos clients et à les fidéliser sur le long terme…

La suite ?

Continuer de creuser notre sillon : conserver notre place de leader sur les entreprises, répondre aux attentes de tous les clients professionnels et pour les jeunes, notre priorité demeure d’être la banque des jeunes qui entreprennent (leur vie)…

