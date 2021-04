OÙ FAIRE PIPI EN PLEIN PARIS ?

Plus possible d’amadouer un serveur pour qu’il nous ouvre les portes des pipi-rooms depuis que Castex a mis les cafés en berne. Confort, prix, intimité, nos 8 alternatives.

Urilift

LE PLUS TECH

Après les messagers venus du ciel, voici les toilettes qui sortent du sol. À 19 heures pétantes, les sanisettes super-évoluées Urilift émergent des pavés (en réalité, c’est le commerçant d’en face qui appuie sur un bouton pour activer le processus). C’est aussi les toilettes deux-en-un les plus égalitaires : une partie fermée pour les femmes, un urinoir protégé par des battants. La meilleure planque post-couvre-feu.

Place des Abbesses, 75018

CARROUSEL DU LOUVRE

LE PLUS BÉNÈF’

Franchement, la Pyramide du Louvres, les couloirs bondés et les vieilles toiles c’est démodé. Alors que le Point WC du Carrousel, là, c’est du tourisme haut-de-gamme. Une escale expérimentale pensée par les plus grands : la toilette-siège de Roca, le sèche-main à la pointe de la tech par Dyson, les 50 sortes de PQ multicolores by Renova… 1,50 euros pour y entrer, des belles choses à voir, des souvenirs à acheter… Une véritable affaire pour étudiants, quand on se lasse des toilettes du palier.

99 rue de Rivoli, 75001

C’est trop loin… la flemme !

LE BON MARCHÉ

LE PLUS PRÉCIEUX

Scoop, nous avons trouvé le lieu d’aisance le plus charmant de la capitale ! Après avoir acheté vos fonds de placard à la Grande épicerie du Bon Marché et glané quelques broutilles chez Versace et Burberry, prenez une pause bien méritée (c’est si fatiguant de dépenser) dans les toilettes du premier étage. Vous pourrez vous reluquer devant les coiffeuses d’époque (XIXe) pendant que monsieur attend dans le lounge prévu à cet effet. Bonus, l’accès est gratuit ; c’est la moindre des choses.

24 rue de Sèvres, 75007

Débrouille-toi, c’est indiqué ! Et tu peux penser au poivre de Kampot steup’ ?!

MADAME PEE

LE PLUS TOC

Si les hommes peuvent se soulager sur la voie publique sans esquinter leur dignité humaine, nous, femmes, n’avions jusqu’alors rien d’autre qu’une planque entre deux voitures. Madame Pee veut changer la donne. Le projet ? Mettre à disposition des urinoirs réservés aux femmes (juste pour la pause pipi). Il suffit pour cela de se tenir en position semi-assise, en mode aire d’autoroute, derrière des battants rose bonbon aussi solides que discrets.

2 quai Saint Bernard, 75005

ROYAL MONCEAU

LE PLUS PALACE

Vous avez complètement raison, votre popotin mérite bien mieux qu’une sanisette prosaïque dans laquelle tout Paris a défilé. Votre popotin mérite le marbre blanc de la salle de bain la plus design de la capitale. Vous trouverez votre bonheur dans les toilettes de luxe du Royal Monceau, conçues par le créateur français Philip Starck (il a fait des chaises transparentes très chères et des presses-citron en forme d’araignée-ovni). Le prix ? Entre 750 euros pour une chambre et 14 500 euros si vous êtes plutôt Suite. Un pipi royal ?

37 Avenue Hoche, 75008

Sûrement par là ! Nous n’avons pas eu les moyens pour tester les WC…

PRINTEMPS HAUSSMANN

LE PLUS EXOTIC-CHIC

On a beau être sur le boulevard le plus frenchy qui soit, ça n’empêche pas de tomber sur des curiosités nippones. Et par curiosité, on parle des toilettes ultra-luxe japonaises et tout le tralala qui va avec : siège chauffant, le fameux jet lavant, des cabines nettoyées avec des produits bio après chaque passage. Un détour par le futur pour 1,50 euros. Et ici, on ne touche rien : c’est pipi sans les mains.

64 boulevard Haussmann, 75009

Après le corner Prada, continuez sur Longchamp, vous y êtes !

PARC G. BRASSENS

LE PLUS BUCOLIQUE

Pour les promeneurs solitaires ou les dissidents des rassemblements à plus de six (Merci Castex, nous ne saurions le dire assez), le parc est le hot spot du printemps 2021. Et à Georges Brassens, entre un saul pleureur et la mare aux canards, vous trouverez un point WC salvateur. Sous ce portique aux airs anciens, vous pourrez même vous laisser aller à quelques envolées lyriques sur la sévérité de la condition humaine.

2 place Jacques Marette, 75015

Quelque part par là.

LA VESPASIENNE

LE PLUS COLLECTOR

Avis aux mordus du vintage, la vespasienne la plus ancienne (autour de 1840) – et la plus délabrée – de la capitale tient toujours debout. Pour rester dans la fibre historique, ces pissotières men-only furent baptisées en l’honneur de l’empereur romain Vespasien. Profitez-en avant qu’elle ne finisse dans un musée.

86 boulevard Arago, 75014



Par Violaine Epitalon