OÙ DÎNER… ENTRE ÉCHANGISTES ?

LE PLUS UNIQUE

Idéal en before coquinou, ce restaurant, une exception dans la capitale, fait office de passerelle entre le monde libertin et les non- initiés. Les couples discutent entre eux et « les clients arrivent à deux ou trois et partent à quatre, à six ou à huit » dit un habitué.

Côté buffet : Indien, japonais, italien, français… Il y a tout pour satisfaire une clientèle internationale. Mention spéciale au dos de saumon tandoori mi-cuit.

25 Bis Rue Duvivier, 75007 Paris



LES CHANDELLES LE PLUS PEOPLE

Club le plus réputé dans le milieu. Jean-Michel Maire, l’éternel tonton largué du PAF, en a plus d’une fois vanté les mérites. Thierry Ardisson confesse y avoir passé des soirées sympathiques, tout comme un certain DSK …

Côté buffet : Au menu, huîtres perlées, penne sauce truffe et son foie gras poêlé, moelleux au chocolat et boule de glace vanille ou caviar. Comptez 310 € pour le dîner Chandellissime avec la bouteille de champagne. Décollage garanti.

1 Rue Thérèse, 75001



OVERSIDE LE PLUS « BONNE FRANQUETTE »

Connu pour sa grande piste de danse entourée de miroirs et équipée de trois bars de pole-danse, le club sait recevoir.

Côté buffet : La carte propose saumon fumé, blanquette, boeuf bourguignon… Une mise en bouche costaud pour appétit robuste. L’idée ? « Faire comme à la maison. On se sert au buffet et on choisit ses partenaires pour déguster les mets à sa guise ». Comprendre qui pourra (68 € par couple).

92 rue du Cherche-Midi 75006

CRIS & CHUCHOTEMENTS LE PLUS PERVY

Ce lieu de référence du BDSM élégant et libertin à Paris est connu pour sa mythique « Ventes aux esclaves ». Le dernier samedi de chaque mois, les habitués viennent y « vendre » ou « acheter » soumis ou soumises.

Côté buffet : Les vendredis, de 15 heures à 19 heures, les Goûters du Kinky Club propose des Haribo à volonté et même des glaces en été. Slurp slurp !

9 rue Truffaut, 75017

LE MASK LE PLUS ONIRIQUE

Ce lieu glamour tout en velours, exclusivement réservé aux couples, propose une déco’ raffinée dans un style « Directoire revisité ». Mention spéciale au masque vénitien prêté à l’entrée, pour se laisser aller un peu plus facilement.

Côté buffet : Bar à bonbons et gâteaux salés, 20 sortes différentes, idéal pour accompagner les cocktails maison (la carte, comme la clientèle, est régulièrement renouvellée).

18 Rue Feydeau, 75002

LE WE CLUB LE PLUS SPACIEUX

Club libertin sur sept étages à gravir par escalier, au coeur de Paris dans le quartier de Beaubourg. Glamour chic, ce lieu propose de jolis coins bar et discothèque pour danser mais aussi des mini-appartements à privatiser pour une heure et surtout un rooftop en face de Beaubourg.

Côté buffet : Barbecue sur le toit !

83 rue Quincampoix, 75003

TAKEN CLUB LE PLUS RADIN ?

Le restaurant est uniquement ouvert pour la Saint-Valentin, la Saint-Sylvestre, etc. (75 € par personne)…

Côté buffet : Ici, pas de couverts, l’étape préliminaire se fait aux boudoirs. Le patron nous prévient : « Il y a une dizaine de restaurants alentour si vous souhaitez manger. Ici ne n’est pas le propos, allez voir ailleurs ! » A bon entendeur.

8 rue le Regrattier, 75004 Par Camille Laurens & Albane Chauvac Liao