OÙ ACCROCHER VOTRE BASQUIAT ?

Cet article est à l’intention de nos amis de la catégorie HNWI.

Les autres, vous pouvez tourner la page. Sans rancune ?

Légende photo : BASQUIAT AT TIFFANY’S_ Exposée dans la boutique new-yorkaise de Tiffany & Co, « Equals Pi » de Basquiat a servi de nouvelle jeunesse à la maison de joaillerie. Ajoutez à cela B et J, il ne reste qu’à trouver le meilleur spot pour l’accrocher.

« C’est sympa chez toi ! » Depuis que votre beau-frère a prononcé ces mots en passant le pas de votre porte, vous ne dormez plus. « Sympa » ?! Quel con. Quand vos murs lustrés à la Farrow & Ball reflètent la douce lumière filtrée par vos immenses ouvertures sur l’extérieur, ce n’est pas juste « sympa ». À ce stade, c’est presque de l’art.

Certes, c’est vide. Certes, le minimaliste est en fin de vie. Mais vous avez fait l’acquisition d’une toile en mai dernier à New York, pendant la vente aux enchères Phillips, au musée Hofstra. Jouant des coudes entre un Léonardo et un Johnny, impatients d’ajouter un Basquiat à leur collec’. Moins survitaminé, vous avez eu gain de cause pour Untitled (ELMAR). Qu’est-ce que 50 millions de dollars pour fermer le clapet de votre beau-frère ?

Sauf que ça fait des mois que la toile traîne, soigneusement empaquetée, dans l’attente de trouver sa place. Le salon, l’entrée, le séjour, le patio ? Et à quel étage ? Quel casse tête. Il l’a mis où son Mecca, Jay-Z ? C’est sûr que dans le dinning room de sa baraque à Malibu — celle conçue par le Japonais Tadao Ando — ça doit pas rendre trop mal…

Quant à Lenny Kravitz, pour son Untitled (Black Figure), il a misé sur son salon parisien, à la Villa Roxie du Ier. Face aux canapés fripés de Michel Ducaroy, (les Togo écrus, vous savez), il faut reconnaître que la toile en impose.

Vous l’aurez compris, une fois votre tableau acquis, le plus important est de le rendre bien visible dès l’arrivée de vos invités. Même si Basquiat, c’est juste « sympa ».

Par Suzanne Derquine