LUXE IS IN THE HAIR : LE CHEVEU, NOUVEAU IT-ACCESSOIRE ?

Longs, courts, de toutes les textures ou couleurs, les cheveux sont une véritable évolution esthétique des silhouettes. Cette saison, exit les sacs à mains, faites appel aux meilleurs hair stylistes. On t’explique.

Légende photo : LES CHEVEUX POSTICHES_ Qui nous dit qu’on ne verra pas bientôt la papesse de la mode, Anna Wintour, dans la veste-perruque de Martin Margiela (défilé SS 2009) ?

Alors que la saison 4 d’Emily in Paris donne le ton aux futures tendances mode et beauté – la page de pub pour les produits capillaires Augustinus Bader dans les locaux de l’agence Grateau n’est pas passée inaperçue –l’une des actrices de la série, Camille Razat (la frenchie blond-hair), s’affiche comme le nouveau visage de la marque holistique de soins capillaires, Authentic Beauty Concept. Parfaite incarnation de la coiffure à la française, elle redéfinit le cheveu comme véritable marqueur d’individualité et de style. À l’écran, sur scène ou sur les podiums de mode, la coiffe vole la vedette à tous les autres accessoires. Zoom.





PERFORMEUSE CAPILLAIRE 2.0

De nos jours, les exploits de coiffure sont surtout arborés par les célébrités, en faisant rayonner les coiffeurs et les marques de luxe pour cheveux. L’actrice de Challengers, Zendaya, est la muse contemporaine des performeuses capillaires 2.0, s’amusant de la coupe courte butterfly bob aux jumbo box braids. En 2023 aux NAACP Image Awards avec sa hair styliste, Tai Simon, elles n’avaient pas hésité à faire la promotion de la marque OGX. Résultat : Malgré sa sublime robe Versace, toutes les critiques mode n’avaient d’yeux que pour son brushing.

Notons qu’il y a un siècle d’évolution, de Léonard Autier le coiffeur préféré de Marie-Antoinette, aux crêtes punks comme expression politique, à Sam McKnight – l’adoubé de Vivienne Westwood et Karl Lagerfeld – devenu une référence des XXe et XXIe siècles, en coiffant la Princesse Diana pour Vogue US en 1990, à la demande de Patrick Demarchelier. Le cheveu – continuité d’une tenue, en perruque, ou coiffé sur nos chevelures naturelles – participe davantage, qu’un quelconque autre accessoire, à l’apparence que l’on souhaite exprimer.





ACCESSOIRE COUTURE

Plus modulable, interchangeable et extension naturelle du style, la crinière avait pris un coup de brosse dès 2009 sous la main de Marisol Suarez, sculptrice de cheveux pour les défilés de Martin Margiela, brouillant la frontière entre coiffure classique et accessoire couture. On garde dans nos mémoires le manteau en fourrure dont la frontière au col se fond dans la chevelure blonde de la mannequin. Dans les pas d’un Margiela précurseur, Schiaparelli présentait cette année un cheveu tressé transformé en cravate et Simone Rocha, chez Jean Paul Gaultier, transformait une boucle de cheveux en pendants d’oreilles.

Doja Cat, grande chamane de la mode augmentée, – elle aussi cool-girl des coiffures les plus enviables – s’est empressée de reprendre la tendance façon XXL lors de l’édition 2024 de Coachella : elle apparaît en body chevelu signé Charlie Le Mindu, fondateur de la « Haute Coiffure » (équivalent de la Haute Couture). Alors, vous m’excuserez, mais je dois aller récupérer mon cardigan à mèches blondes à la retoucherie Zelda de la rue Mandar. (Ils sont extra).

Par Anaïs Dubois