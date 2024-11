Les problèmes des 1% : Comment parler de son jet privé en société ?

Cet article est à l’intention de nos amis de la catégorie HNWI. Les autres, vous pouvez tourner la page. Sans rancune ?

Légende photo : PETIT FILOU_ DiCaprio a tout compris. Envoyer des messages de soutien à Kamala installé dans les fauteuils eco-friendly de son jet privé ne fait pas de lui un saligaud. Non. Il est éco-flex.

Allez, allez. On arrête la langue de bois, on joue carte sur table et on avoue tous en choeur : qui a un jet privé dans la salle ? Faites pas les modestes, levez la main les proprios de Cessna, de Dassault ou d’Embraer. La seule chose pire qu’un syndicaliste qui n’assume pas sa maison de campagne à Sisteron, c’est un entrepreneur successful qui renie son jet privé. Ne soyez pas comme ces lâches qui quittent le plateau à la moindre question sur leurs déplacements suspects. Restez digne, le menton haut et le regard fier. Hé, c’est pas donné à tout le monde d’avoir un jet.





PARIS-NICE

Exit le jet-shaming, il n’y a pas de honte à avoir amassé suffisamment de billets verts pour un aller-retour Paris-Prades en last minute – avec le Falcon présidentiel (coucou, Jeannou Castex). Et puis, vous pouvez très bien œuvrer dans la greentech et cramer du kérosène à gogo sans avoir à rougir. Regardez Christophe Béchu, notre ancien ministre de la Transition écolo, qui se cachait à peine de prendre un avion privé pour ses trajets dans Paname intramuros. Rhô, mais détendez-vous, Meta vient d’interdire le suivi des jets privés sur Instagram et Threads. Volez caché, volez heureux…





LIGHT JET

C’est ça qu’on veut, de la bonne vieille contradiction à la française. Plus c’est gros, plus ça passe. Vous n’avez qu’à dire que vous volez en light jet, que vos sièges sont en tencel, les eaux usées des cuisines réutilisées pour les toilettes et le personnel scouté chez AgroParisTech. Soyez une irréprochable saleté, que diable ! Le plus woke des oligarques, le plus gentil des requins de la fintech. Il a raison David Ginola, ras-le-bol des jaloux de la réussite. La méritocratie existe ! Aller bisous, j’ai un meet avec Léo pour discuter du projet écolo de Kamala. Comment ? En jet, of course.



Par Suzanne Derquine