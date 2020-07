« LES MORALISATEURS DU VIRUS ? DES IDIOTS UTILES ! »

Aujourd’hui vous pourriez exalter le complexe pharmaco- industriel, la médicalisation de la société, le care à la Martine Aubry et les élites en blouse blanche, or ce n’est pas le cas, pourquoi ?

D’abord, parce que j’ai lu Foucault et que je sais que la médicalisation de la société débouche toujours sur l’hygiénisme qui est, lui aussi, l’un des visages du pire. Et puis parce que j’ai été l’élève de Georges Canguilhem, que je suis entré en philosophie par la porte de l’épistémologie et de l’histoire des sciences – et j’ai très tôt appris que les élites en blouse blanche ne sont pas Dieu le Père.

La crise du Coronavirus a-t-elle changé votre perception des choses ?

Elle l’a archi confirmée. Il n’y avait qu’à voir le robinet à débats sur les chaînes d’info en continu. 1. Les médecins s’engueulaient à peine moins que les politiques. 2. Ils en savaient, sur le virus, à peine plus que le commun des mortels. 3. Ceux qui ne passaient pas leur vie sur les plateaux et gardaient un peu de temps pour travailler nous disaient eux-mêmes : « méfiez-vous de nous ; ne nous écoutez pas comme parole d’évangile ; on tatonne, nous aussi ; on est, comme vous, dans le brouillard ».