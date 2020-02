Novembre 2013, Moscou : il cloue ses testicules aux pavés de la place Rouge, devant le mausolée de Lénine.

Il s’agit d’un travail avec la couleur rouge : l’action se déroule sur la place Rouge un jour marqué de rouge dans le calendrier, celui de la Police, une fête officielle en Russie. Le rouge est la couleur de la police et du FSB. À partir de cette action, je me suis rendu compte qu’on pouvait contraindre le pouvoir à se démasquer lui-même. L’exemple marquant, c’est la première enquête pénale ouverte après « Fixation », le genre de procédure qui permet de punir, d’isoler, de forcer à fuir ou à aller vivre ailleurs. Dans n’importe quel État, il y a un contrôle et les méthodes utilisées par ce pouvoir ne sont pas toujours celles que l’on retrouve dans les régimes totalitaires. Dans de nombreuses formes de gouvernement, on cherche à contrôler les personnes, à les priver de leur temps et de leur liberté en créant un système de valeurs spécifiques : la consommation, par exemple. Un individu achète un nouveau modèle de téléphone et, pendant un moment, ça lui est très agréable. Il est assis devant comme je l’étais sur la place Rouge. Et la peur qu’il est en train d’avancer vers la mort disparaît. Mais ce n’est qu’un répit et cette peur revient. Alors il acquiert à nouveau. Et ainsi de suite. De cette manière, l’individu est anesthésié.

Si je me considère punk ? Quand cette culture est apparue, elle réfutait les codes culturels mais elle a très vite été englobée dans la pop-culture. Beaucoup de ses acteurs ont commencé à se teindre les cheveux dans des couleurs différentes, à boire de la bière, à zoner gentiment. Bref, ils ont adopté un mode de vie inoffensif pour le système. L’exemple de la bière est assez parlant. Moi, je préfère des alcools forts comme le cognac. Le problème avec la bière, c’est qu’elle s’inscrit dans un mode de vie qui ramollit, dans un système où tu restes un bon citoyen. On te laisse déverser tes émotions dans des lieux dédiés, puis tu vas rentrer chez toi, travailler, et te soumettre au règlement quotidien. Ta réalité ne va pas changer.

« VIVRE SOUS SURVEILLANCE, ÇA REND LA VIE PLUS INTÉRESSANTE : TU ES OBLIGÉ DE DEVENIR IMPRÉVISIBLE ! »