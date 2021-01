[LES ARCHIVES TECHNIKART] SYMPATHIE POUR LE CHRIST

Cinq jours plus tard, j’arrive à la gare de Béziers – la ville de Robert Ménard, pas franchement réputée pour sa douceur de vivre. Deux gusses sont venus me chercher. On s’assoit dans la bagnole. Au volant, Rudy, fils de mormons suisses, n’ouvrira pas beaucoup la bouche, se concentrant sur la route. A la place du mort, plus volubile, Maxime, le mari de Marianne, avec laquelle il a une fille de 5 ans. Ce n’est pas un skinhead, Maxime, pas un dur, un tatoué : dans ses bottines et son manteau de dandy, avec sa silhouette dégingandée, ses longues rouflaquettes et son visage fin, il pourrait être un cousin du jeune Nino Ferrer. Deux minutes suffisent pour se rendre compte que ces gens n’ont rien à voir avec l’extrême droite classique – ils planent ailleurs. On parle des attentats de Paris, du mysticisme des vrais rastas de Jamaïque, des Kinks, du Dutronc drolatique de « L’Opportuniste » ou « Hippie hippie hourrah ». Maxime me raconte aussi comment ça se passe chez eux : une sorte de colocation géante qui comprend trois Brigandes, leurs mecs respectifs, deux enfants, un homme plus âgé, d’autres gens de passage… Les quatre Brigandes restantes et leurs moitiés vivent à proximité, dans le village. Tout l’argent des uns et des autres est partagé par la collectivité. La plupart ne travaillent pas au sens strict, certains bricolent (un peu de traduction pour la harpiste Roxane), tous sont investis dans le groupe, que ce soit dans la musique, les clips ou l’administratif. Alors qu’on roule, la nuit tombe peu à peu. Il fait de plus en plus noir, on ne voit vite plus rien, on s’enfonce dans les montagnes profondes et des virages qui me montent à la tête. Au bout de deux heures, assis à l’arrière, j’ai envie de dégobiller sur mes souliers. Ouf, on arrive.







Sitôt entré, je rencontre Marianne, puis les autres Brigandes, dont Sara, une belle Espagnole, ancienne de la Communauté de l’Arche de Lanza del Vasto. Dans le salon, je suis d’abord frappé par le mobilier (d’immenses fauteuils indonésiens en racines d’arbres) et la décoration (des fleurets en grand nombre, un mur tapissé de l’emblème de l’Ordre du Dragon, la confrérie de chevaliers créée en 1408 par Sigismond de Luxembourg). Des ménestrels vont-ils venir nous chanter quelque chose ? Un dompteur d’ours nous rejoindre ? Dans un coin, deux nourrissons gazouillent. Le Messie de Haendel passe en fond sonore. Je sers la main d’Antoine, 21 ans, le fiancé de Roxane, un Belge de Namur très sympa. Sans que son accent y soit pour quelque chose, je me sens mal. Je tangue. Christelle me propose un jus de citron pour soigner ma nausée. Je me sens mieux. C’est alors que me salue le vétéran de la communauté, un hurluberlu sur lequel il faut s’attarder deux secondes et que nous appellerons le Gourou… Le Gourou, 67 ans, porte des boots et des bretelles. Derrière sa ronde bedaine et sa barbe blanche de deux ou trois jours, le type oscille entre un Vincent Lindon roublard et un Michel Piccoli buriné. D’emblée, il me met au parfum de sa grosse voix : « Je ne suis pas issu de la cuisse de Jupiter, mais pas non plus des couilles d’un âne. » C’est élégamment dit. Le Gourou porte un nom célèbre, celui d’un grand écrivain du XVIIe siècle. Il prétend en descendre, ce qui me paraît louche, ledit écrivain étant mort sans postérité… En deux soirées chez les Brigandes, je séparerai, dans ce qu’il débite, le bon grain de l’ivraie. J’apprendrai que son père, Action française, recevait chez lui le comte de Paris. Qu’il a un temps envisagé d’entrer chez les Bénédictins – tout en raffolant des « beaux nichons », dont il aurait connu de nombreuses paires durant sa jeunesse coureuse. Qu’il a ensuite fait Mai 68 du côté des anarchistes. Puis est allé à Goa. Est revenu, a ouvert un cabaret à Rouen, a traîné dans la musique, un peu dans le journalisme, s’est spécialisé dans les sectes, allant voir la Scientologie aux Etats-Unis, rencontrant Raël… Il est enfin devenu ami avec Maxime à une réunion antimondialiste, et s’est fixé avec cette bande de jeunes gens de trente à quarante ans ses cadets. Qui est-il pour eux ? Un maître à penser ? Un druide qui s’est gouré d’époque ? Un père de substitution ? Un prêtre en civil ? Ou un simple parasite pas rasé ? Mystère et boule de gomme, et honni soit qui mal y pense…





« On a choisi de s’appeler les Brigandes à cause des héroïnes vendéennes – des femmes qui encourageaient leurs mecs à ne pas être des larves, à ne pas se laisser enfoncer, à aller se battre. »



Une fois l’apéro sifflé, on se met trois chansons inédites des Brigandes, encore meilleures que celles de l’album : « En Enfer », « Reconquête » et sa guitare façon « Jumpin’ Jack Flash » des Stones, et surtout « Seigneur, je ne veux pas devenir Charlie » dont l’orchestration sophistiquée peut rappeler Graceland, un bel album solo de Paul Simon. L’écoute terminée, on passe à table. Le Gourou est à la place d’honneur, avec Marianne à sa droite. Elle ne parle pas beaucoup, mais dégage une indéniable aura. Au menu ? Salade de chèvre chaud et crevettes à la sauce coco (coco pour lait de coco hein, pas pour communiste). Une bouteille de Mâcon-Villages accompagne le dîner. Le Gourou sert le vin, se préoccupant surtout de son verre. C’est aussi lui qui monopolise la conversation, passant du coq à l’âne, tenant une conférence qui entrelace ésotérisme et politique, sujets aussi variés que Léonard Cohen, les cathares, Brigitte Bardot, le comte de Saint-Germain, les massacres de l’Ordre du Temple Solaire sous Mitterrand et Chirac (un complot piloté par l’exécutif), la revue Planète de Louis Pauwels, la malédiction qui pèse sur les Bourbons depuis que Philippe le Bel a anéanti les Templiers… A la fin du repas, on s’enfile un cognac, on décapsule des bières, puis on se déplace jusqu’au coin du feu. Le Gourou imite Louis XIV et Philippe de Villiers, enchaîne sur Dimitrie Cantemir, Pierre le Grand, Dracula, et les révélations qu’il tient de ses relations des renseignements généraux, comme quoi un ancien président de la République faisait des sacrifices humains dans sa maison de campagne pour s’assurer la victoire aux élections. Doucement les basses… Ça devient un peu délirant. Il est une heure du matin, je monte me coucher.