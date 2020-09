L’ÉDITO DU N°242 : MIEUX QUE LE NYT

On lui cite le professeur Choron, le nom revenant régulièrement chez lui. Et là, Noé nous raconte comment, à la sortie de Love en 2015, le New York Times lui demande de lister et de commenter ses influences les plus marquantes. Il leur mitonne un top impeccable : 2001, Pierre Molinier, Buñuel, quelques autres, et enfin la tête brûlée derrière Hara-Kiri. Leur livre même une anecdote (y figure le professeur, la bite molle de celui-ci, et une phrase plutôt banale, « j’encule le pape »). Problème : le journal le rappelle paniqué, et lui demande de faire sauter ce passage, « car on ne publie aucun propos antireligieux dans nos pages ». On en est donc là : le quotidien le plus respecté au monde, dans sa volonté de n’offenser aucun lecteur, ne peut même plus rapporter une scène de fin de banquet avinée…

Vous retrouverez le passage en question dans notre numéro de rentrée, dédié aux séditieux de la fête (La Tentation du speakeasy), aux cultivateurs de cannabis (Yes Weed Can ?) et surtout à nos critiques et journalistes si prompts à dégonfler les baudruches (vous retrouverez celles-ci éparpillées un peu partout dans le mag)… Et si jamais vous tombez sur une phrase vexante, pardonnez-nous et passons à autre chose. Bonne lecture,

Laurence Rémila

Rédacteur en chef