« LE PARFUM ? UNE MACHINE À REMONTER DANS LE TEMPS. »

Vous êtes à la tête de Différentes Latitudes (une société de distribution de parfums de créateurs) et avez ouvert Liquides, le premier bar à parfums de Paris… Quelle est la différence avec une parfumerie classique ?

David Frossard : Aujourd’hui dans les parfumeries, on voit beaucoup de cartons et de packaging, mais finalement pas beaucoup de parfums. On s’est dit que ça serait sympa de faire un endroit où il n’y avait que des bouteilles. Et puis, comme on est français, on aime bien les bars… et quel meilleur endroit qu’un bar pour avoir envie de se livrer ?

Vous avez également lancé Obvious, un « parfum écoresponsable ». Quésaco ?

Oui, c’est une marque avec un packaging à 99,9% recyclable. On a un bouchon, par exemple, fait avec des chûtes de liège de l’industrie du vin. Ça casse les codes d’avoir ce bouchon en liège sur un parfum vendu 110 euros pour 100 millilitres. La preuve que nous pouvons faire des choses essentielles, simples… et du coup, élégantes. Et si Obvious était le parfum d’une personnalité célèbre ?

Je dirais Richard Francis Burton. C’était un aventurier polyglotte très porté sur la sensualité. Il a parcouru le monde, s’est intéressé aux hommes, un véritable iconoclaste. Vous avez suivi une formation en histoire de la philosophie. Quel regard vous fait-il porter sur les fragrances ?

Si le parfum était une philosophie, il serait celui de l’histoire – puisque le parfum, c’est une machine à remonter dans le temps. C’est ce qui nous permet de nous rappeler un moment heureux du passé. Je me souviens, par exemple, de mes nuits en Corse avec l’odeur de l’été. Chacun a une mémoire olfactive. Et puis, c’est aussi une philosophie hédoniste. On encourage les consommateurs à ne pas avoir honte de se faire plaisir. Quels conseils donnez-vous à celui qui souhaite choisir son parfum personnel pour la première fois ?

On choisit un parfum comme on choisit un livre, pas comme on choisit une baguette de pain ! Il faut prendre du temps, réfléchir et se documenter un peu. Le consommateur est un citoyen responsable. Il faut qu’il vienne vers nous, qu’il se raconte un peu. C’est ainsi qu’on peut trouver le parfum qui correspond à ce que l’on veut porter et signifier. Et comment s’affirmer à travers son parfum ?

Il faut quelque chose qui vous ressemble. Un parfum va en dire plus sur vous que vous ne l’imaginez. Il faut donc être authentique et honnête dans son choix. Si vous cherchez simplement un faire-valoir, vous n’êtes pas à l’abri d’une fausse note. Il faut choisir un parfum en phase avec ses émotions. On peut aussi en changer : il y a des parfums d’été, des parfums de week-end. C’est à la fois un art, comme le vin, et quelque chose de très casual. Michel Denisot est l’un des actionnaires de Différentes Latitudes. Son parfum ?

Celui de la modernité. C’est quelqu’un qui est toujours en prise avec l’air du temps. Il s’intéresse aux parfums à travers son épouse, Martine. Elle a une formation de nez et a créé sa propre marque, Pour Toujours. Elle passait au laboratoire une fois par semaine pour travailler ses parfums. Et à quoi ressemblerait-il, le parfum idéal de 2021 ?

Je souhaite un peu moins de marketing, un peu plus de créativité, et un peu plus de rock’n’roll dans les maisons de parfum. Le monde du luxe en France est encore très empreint de noblesse. C’est bien d’y amener un petit vent de fraîcheur et de l’iconoclasme. Et un dernier souhait : qu’il ait également un côté plus éco-responsable, mais pas uniquement dans un positionnement marketing. Liquides, bar à parfums, 9 Rue de Normandie, 75003 www.obviousparfums.com

Par Laurence Rémila

Photo : Yagiza Studio