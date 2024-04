LE PANTALON EST-IL HAS-BEEN ?

Après l’abandon du corset, le port du pantalon avait été l’une des plus grandes révolutions de la mode féminine. La prochaine étape ? Le « no pants ». On vous explique.

C’est sans pantalon que la chanteuse Angèle est apparue au front-row du défilé Coperni le 4 mars dernier en pleine Fashion Week automne-hiver 24/25. Lancée par Kendall Jenner, aperçue dans Los Angeles vêtue d’un collant et d’une culotte signée Bottega Veneta, la tendance no pants est la plus powerful (et culottée) de la saison. Adoptée par des créateurs comme Miuccia Prada, comme par la star de Twilight, Kristen Stewart – spotted en micro-short beige Chanel (photo ci-contre, ndlr), cette trend fashion est-elle en train de renvoyer votre pantalon au placard, une bonne fois pour toutes ?





NAKED-DRESSING

Le premier pantalon pour femmes était un sous-vêtement, et il a été officialisé par les Parisiennes au cours du XIXe siècle comme moeurs courant de l’habillement. Le no pants, lui, trouve ses origines dans l’explosion de l’aérobic par Jane Fonda dans les années 1980. Son vestiaire composé de justaucorps échancrés, a démocratisé une silhouette d’émancipation féminine. Et déjà vue sur la danseuse Cyd Charisse en 1955, les dressings de ces pratiques sportives ont par la suite été l’inspiration de Chanel, Miu Miu ou encore Jean-Paul Gaultier dans les années 80-90. Pour l’été 1996, chez Miu Miu (créé en 1983), les looks étaient avant-gardistes : des jupes laissaient paraître les sous-vêtements et les culottes remplaçaient les pantalons. Pour sa collection automne-hiver 2023, « Façon de regarder », Miu Miu se réimpose maîtresse du naked-dressing. Les mannequins défilaient en collants transparents, associés à des culottes à sequins, en cachemire ou ornées de fleurs. La créatrice de la marque, Miuccia Prada, ne cesse de jongler avec les codes de la féminité contemporaine. La tendance est lancée.





ÈRE GENDERFLUID

Désormais inscrite dans un ère genderfluid, la mode établit les mêmes tendances dans le vestiaire féminin et masculin. On observe ce look chez MSGM en janvier dernier pour l’automne-hiver 2024, avec un slip gris pour homme, accompagné d’un cardigan sobre. De même, chez JW Anderson, la gent masculine défilait elle aussi sans pantalon. Sous-vêtement apparent sous des collants transparents, semble être aussi la nouvelle définition du pantalon pour Jonathan Anderson. Pas étonnant de la part de l’avant-gardiste nommé « Designer of the year ».

Au-delà des catwalks, ne plus porter de pantalon a été adopté par plusieurs célébrités, et a également engendré plus de 500 millions de vues avec le hashtag #no pants sur TikTok – de Kristen Stewart à l’avant-première de Love Lies Bleeding, en body noir échancré, en passant par Bianca Censori à Milan chez Marni, et Angèle chez les avant-gardistes Coperni. En marge de cette tendance, Emily Blunt a fait sensation aux Oscars 2024, où elle est apparue dans une robe Schiaparelli, brodée de bijoux Tiffany & Co reprenant le dessin… d’une culotte. On pourra enfin tomber le peignoir, et sauter dans un taxi direction la réu’ du lundi matin, sans perdre de temps.

Par Anaïs Dubois