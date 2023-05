LE NOUVEAU TIFFANY : 18 CARATS PUNK

« This Is Not Your Mother’s Tiffany ». C’est avec ce slogan en forme de statement que Tiffany & Co, mythique marque de luxe new-yorkaise passée sous pavillon LVMH en 2021, annonçait ce nouveau chapitre dans son histoire. À sa tête ? Alexandre Arnault, qui venait de faire ses preuves en coordonnant la « luxe-isation » de la marque de valises Rimowa. En distillant le bleu Tiffany tant sur des Air Forces One que sur des t-shirts Supreme, ou sur la « Baguette » et le « Bijou de sac » de Fendi, et avec des ambassadeurs comme Beyoncé, Kendrick Lamar, ou la superstar K-pop Jimin de BTS, l’objectif de Tiffany étant bien évidemment d’attirer la GenZ, rêveuse de ses premières pièces de luxe.

La gamme est non-genrée, avec des bracelets, des boucles d’oreilles, des bagues, des colliers et des pendentifs, proposés en or jaune, rose et blanc…

Sur le marché de l’emploi, les Z vont devoir cravacher un peu pour pouvoir passer à leur poignet une de ces belles pièces, dont la valeur oscille entre 5000 €, pour la bague et 36 000 €, pour le bracelet serti de diamants… Va peut-être falloir péter la lock de la banque, non ?

www.tiffany.fr



Par Alexis Lacourte