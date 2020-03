LE MEILLEUR MAKE-UP POUR ALLER MANIFESTER

Ces technologies arrivent en France ? Inexorablement. Pour la justifier, nos gouvernants agitent l’épouvantail chinois en y opposant un modèle français d’intelligence artificielle éthique. Même si la différence entre le régime politique chinois et français est importante, le rapport à la technologie présente plus de similitudes que l’on veut bien s’avouer. Quand un colonel de gendarmerie présente la reconnaissance faciale comme « un contrôle d’identité permanent et général », les finalités de contrôle social sont parfaitement assumées. Il existe toutefois des foyers de lutte. À l’échelle des villes par exemple, il y a des victoires, des expérimentations interdites. La reconnaissance faciale est interdite dans un lycée à Marseille ainsi que des capteurs intelligents pouvant capter les bruits suspects dans un quartier populaire à Saint-Étienne. On note l’apparition de foyers de lutte collective portés par des associations ou la société civile même s’ils sont peu nombreux pour l’instant. Le vrai défi concerne la possibilité, pour les États, d’agir collectivement à un niveau mondial face à des entreprises transnationales qui pénètrent facilement les frontières.

À lire votre livre, la reconnaissance faciale ressort comme le symbole le plus abouti de la surveillance contemporaine. Doit-on en avoir peur ? Olivier Tesquet : La reconnaissance faciale est le nouvel avatar de la surveillance sous le double effet d’une poussée complice des industriels et des gouvernements. Aujourd’hui, les États, avec l’assistance d’entreprises, reprennent le contrôle sur les corps. C’est la raison pour laquelle la reconnaissance faciale inquiète autant. Elle est largement perçue comme une invasion de l’intimité qui dégrade la perception de l’altérité



Mais comment s’y extirper ?

La possibilité de refuser la reconnaissance faciale est complètement écartée de la négociation. Aujourd’hui, le débat se porte uniquement sur les modalités du déploiement. Le gouvernement et les industriels parlent d’acceptabilité. L’acceptabilité de la technologie est une manière pudique de parler de son imposition car à partir du moment où les modalités sont discutées, cela rend la technologie inéluctable.

Et quelle est l’efficacité de maquillage, comme le préconise l’activiste russe Grigory Bakunov, pour déjouer cette surveillance ?

N’oublions pas que le maquillage anti-reconnaissance faciale a notamment été développé par Adam Harvey qui travaille sur les moyens artistiques d’échapper à la surveillance et qui a développé un outil appelé CV Dazzle : un book de mode composé de looks anti-reconnaissance faciale grâce à des coiffures extravagantes et un maquillage outrancier. Cela pose une question très intéressante : l’important est-il de disparaître ou d’essayer d’apparaître autrement et de troubler la perception de la machine ? Les arts numériques, le maquillage et les autres stratégies sont autant de petits grains de sable à mettre dans les rouages. Reste à savoir à quel moment ces grains de sables feront-ils un tas…





« L’IMPORTANT EST-IL DE DISPARAÎTRE OU D’ESSAYER D’APPARAÎTRE AUTREMENT ? »



Sans même aller jusqu’à la reconnaissance faciale, il y a nos smartphones…

Tout le monde tient pour acquis aujourd’hui, notamment à travers tous les scandales successifs autour de Facebook ces dernières années, que les informations que nous donnons sur les réseaux sociaux sont exploitées par ces réseaux à des fins commerciales. Il y a deux aspects négligés au sujet du téléphone, cet objet de surveillance porté en permanence comme un prolongement de soi. Il y a d’un côté cette multitude d’applications qui aspirent des informations intimes. Cela renvoie notamment à cette question rituelle, qui est peut-être une légende urbaine, de savoir si notre téléphone est capable d’écouter nos conversations. Jusqu’ici, les études menées font état de l’absence de preuve, ce qui ne veut pas dire que ce n’est pas le cas, d’autant plus que les chercheurs ont découvert que certains outils filment l’écran lors de notre navigation. En plus, nous savons qu’un certain nombre d’applications captent des informations qui ne sont pas toujours indiquées de manière explicite dans les conditions d’utilisation, qui ne sont quant à elles pas toujours respectées. D’un autre côté, il y a toute l’économie souterraine des grandes plateformes. Je pense notamment aux courtiers en données. Prenez Facebook. L’affaire Cambridge Analytica il y a deux ans a montré que les données pouvaient être récupérées à des fins de manipulations électorales. Facebook avait partagé nos informations avec 69 000 entreprises tierces.