LE IVY, C’EST CHIC

Alors que la mode découvre enfin l’existence d’êtres à taux élevé de mélanine (tant mieux), Black Ivy nous rappelle comment les Afro-américains les plus stylés du XXe siècle s’étaient réapproprié le look preppy. Salutaire.

Légende photo : Classe absolue_ Miles Davis prenant la pose pour la pochette de Milestones en 1958.

Au printemps, un beau livre paru l’an dernier aux States a fait son apparition sur les étagères des librairies de la capitale. (Et les derniers exemplaires sont partis au cours de la fashion-week qui s’achève.) Ne nous y trompons pas, Black Ivy : A Revolt in Style nous rappelle comment les jazzmen américains étaient les musiciens les plus stylés de tous les temps, il met en images une révolte sociale, culturelle et vestimentaire portée par l’intelligentsia noire-américaine dans la seconde moitié du siècle dernier. En 224 pages et plus de 200 photos, l’auteur Jason Jules (le très chic Man About Town, c’est lui) et le directeur artistique Graham Marsch, nous replongent dans une période charnière pour la communauté afro-américaine, celle où les génies de différentes disciplines (Miles Davis, John Coltrane, Sidney Poitier mais aussi les militants Martin Luther King Jr. ou Malcolm X) portaient autant d’attention au style vestimentaire (la forme) qu’à la substance de ce qu’ils avaient à imposer (le fond). Un engouement qui pouvait être interprété comme un marqueur de réussite matérielle mais aussi une volonté de créer une identité à part, sur fond de luttes raciales et de ségrégation. Black Panthers habillés en noir, cuir et coiffure afro, artistes d’une élégance oubliée, professions libérales ultra-chic, tous avaient un dénominateur commun : une appropriation de ces vêtements et marques réservés jusque-là à une élite blanche (celle des universités Ivy League). D’ailleurs, ce style post-preppy reste une source d’influence, autant pour les créateurs que les jeunes prêts à faire à faire un régime à base de pâtes à l’eau afin de porter la dernière paire de TN… Que vous fassiez partie des premiers ou des derniers, ce livre est pour vous.

Black Ivy : A Revolt in style de Jason Jules & Graham Marsch (Reel Art Press)



Par Julio Rémila