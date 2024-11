Le Castel 2024 Award

Hé hé Le prix Castel 2023 L'explorateur Arthur Dreyfus Jonctionne avec le Castel 2024 l'explorateur Gregoire Bouillier dnas cette boite perdue en Dance Zanie!!

Quand dans ce garnd cirque Gaël Tchakaloff fait son Monsieur Loyal

Gregoire Buillier vend à la criée son book : "Le Syndrome de l'Orangerie""il s'agit de l'océan de nymphas blancs de Monnet qui font tapisserie à Versailles mais !!point de sexy Nymphettes noyées et dérivantes pas piquées des nénuphards comme on peut voit à la Tate Gallery à Londres !

Eve Ionesco, Gaël Tchakaloff , et Abnousse Shalmani rêvent faire de la figuration intelligente et de nymphetter dans les nympheas de Gregoire Bouillier!

Allez La photo "Cheese" entre le plat et le dessert on se bouscule sur le pont pour mettre la main sur ce magnifique chèque de 5000 Patates !!

Chantal Ladesou est venue avec son ptit mari échanger de torrides SMS !!

Pascal Rostain son Zoom et et une jolie paparazister !

Alexandre Siljegovic cherche sa Carole sister dans ce bazar !!

Le Simon Veil 2024 Abnoussa Shalmani et le Castel 2023 Arthur Dreyfus papotent et conciliabullent Litterature et confiture devant le delicieux Buffet gratos de chez Castos !!

Fabrice de Rohan Chabot pret à donner une rubrique à Brac dans Technikart à Jean Noel Pancrazi

À tout seigneur, tout honneur: Le veinard Gregoire Bouillier recoit un tas de petits cadeaux et aurait droit à une plaque commemorativa à l'Open Bar du fond

Un couple glamoureux : Justine Levy est venue avec son Patrisk Mille !!

David Foenkinos, presente sa copine à ce baroudeur de Cinoche le grand Vincent Elbaz ou "La Vérité si Tout Le Monde Ment !!"

Maryam Mahdavi et son miroir Magique qui prévoit la météo Mee Too!!

Samuel de Loth et Lea Sorrentino sa Lolotte

Yves de Roquemaurel De La Villa des ministres voudrait monter un Castel Club sous la piscine au prochain festival de Cannes

Elena Siberia Goulague un max entre deux slows

Melinda Helie en Rouge et Marie Jacquier en noir de quoi inspirer le DJ Stendahl

Serviable Gerald Cohen propose de garder le sBaise en ville d' Isabelle Sulpicy Mme Elie Chouraqui pendant les quarts d'Heures américains vu que ses berluttis neuves lui empeche de guincher!

David Freche fondateur du Prix de La meduse et Abnousse Shalmani Prix Simone Veil 2024 On trouve de tout à la Casmaritel !!

Eva Ionesco dans toutes les mairies à place de la Marianne?

Oui oui c’est bien chez Castel qu’on pratiqua la premiere fois le french Cacast quelques siecles plus tard le Moulin Rouge s’en inspira pour une version dite « French Cancan » Mais comment peut on danser le SirtaKuisses quand vos ailes de geant s’affaisent par grand vent et vous empechent de vous adonner lau Castzachok ?

La jolie Carole Mounier (A gauche) jeune comedienne n’est pas la fille de Veronique Mounier comme je l’ai cru mais sa niece autant pour moi!! C'est ma ptite cousine ah ah

Accueilli par Carole Chretiennot il a pourtant une bouille d’un Bhussard de chez Flore ici on est bien chez Castel l’heureux et talentueux gregoire bouillier puisqu’il vient de decrocher le prix Castel 2024 a retourné casaque et devenu un Castellard !!!

tout le Jury Castos font tapissage pour le fichage instagram par la Mondaine les Stups et les Moeurs !

Avec Abnousse et Osnath Alain Wizmann aux anges parmi ses houris de chez Castos (pas celles de chez Goncourt hein? )

J'ai déjé shooté Sagan et son caniche aux Bains et chez Regine ou Regine lui apprenait la Macarena Verrait on plus souvent Denis Westhoff son fiston chez Castel?

Carole Chretiennot et Vincent Darre vont ils recruter Francoise Sagan (Denis Westhoff Par procuration ) dans le Jury "Camarades Tous à Nos Jag et Tous chez Castos")

Vanessa Schneider et Marc Lambron ici en mode Evolution Orange !!

Ariel Wizmann et Eric Weshoff en duo aux platines pendant la technoSlow?

Virginie Thevenet et sa prochaine interprète Marie Beltrami non pas dans la Nuit Porte Jarrety mais dans "La nuit porte Selphy !!