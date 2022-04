Latina Brasil Party a l’hippodrome de Vincennes

Aux platines pour le grand Show Roberto qui fête ses 40 ans en France dont (30 a LATINA) et Mario, les duetistes des soirées Caliente!

Ce soir entre les courses, c 'est le Brésil qui anime l hippodrome de Vincennes.

Aux Platines, l Excellent Mario Scodinu de Radio Latina pour qui la musique Brésilienne n'a plus de secrets.

Au bord de la piste on vient en famille et on fait une photo avec Trotty