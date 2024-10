Art Basel au Grand Palais

Victoire Partouche avec deux garcons par Hernan Bas chez perrotin

Tout Ce qui neonne dans un cadre est forcement Dollar

Cachez moi ce peeping Tom que je ne saurai voir (peinture de ApostoloS Geosgiou)

Le galeriste Herve Loevenbruck nous presente une demie poupée hybride de Hans Bellmer

On dirait la Merckel mais c'est juste une peinture de Catherine Murphy

Deux Jolies mondaines nous presentent ce qu'elles préfèrent dans l'Art : Le Doll Art d'Andy Warhol forcément !

Oui ceci est un vrai Basquiat Chez Landeau Fine Art

à la fenetre de Chez Landeau Fine Art une Carmen avec sa clim par Alej Von Jawlensky

Une coupe de Culinus Nimbus en mode Barbe a papa by Magritte forcément

Hyper realisme: ce putain de monde avec leurs conneries est sur le point de peter

La preuve que La vraie Mona Lisa n'est pas au Louvre mais a Art Basel

Victoire Partouche avec ses socquettes de Lovita s'affiche chez chez chez perrotin à Art Basel

Grand photographe Touhami Ennadre pose entre deux misses Warhol

Damned Les Aliens attaquent ! sculpture de la Spiderwoman Louise Bourgeois

Le dormeur du Wall en mode Maja Nue

Oh Oh une Plante Cannibale de Yayoi Kusama

L'actrice /sculptrice Catherine Wilkonning et sa copine Isabelle Alamartine font fleurs de tapisserie

Une Nurse sanglante de Richard Prince

Francoise Sagan et Cocteau ? Tableau de Jorg Immendorff

Kamel Mennour et un vrai Keith Jaring

Une Poupée qui dit non non non (une peinture de Vladimir Polnareff? )

"Can you hear my teeth cracking?" La peinture d'Hernan Bas en panoramique vistavision ! et senssurround

La belle expo de Tschabalala Self

La Venus Hottentote by Tschabalala Self

Encore du Tschabalala Self

Une autre Venus Hottentote by Tschabalala Self

Pendant les affaires Le Chat sentinelle

Une Louve Garroute

Une Louve Garroute un max se tortille et peut vous mordre

Jeremy Planchon, sandwiche entre Miguel Chevalier et Christine Hourde

"Baby Doll by Christina BanBan

Chez Templon : Hans Op de Beeck (l'ange) et Philip Pearlstein (le cygne)

Chez Templon Kehinde Wylley a encore frappé

Daniel Templon comme toujours se porte beau

C'est la short version de l'armée en terre cuite de Xian sauf que l'artiste c'est Diego Marcon

"Life is Better When Im Cruel" by Martine Syms

Le dernier selfie du Christ by Julio Galan

un 3Boys'band by Roberto Gil de Montes

Adam et Eve by Kati Heck