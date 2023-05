SOLÈNE LESCOUËT : « UNE MODE QUI RALENTIT »





Ayant fait ses armes chez Chanel puis Lanvin, Solène Lescouët, 28 ans, lance sa marque éponyme en 2020. Et fait rimer couture et « no future »…

Pour la vidéo de présentation de ta dernière collection, The Tales of Solène, tu as choisi le thème de la danse. Pourquoi ?

Solène Lescouët : J’ai voulu m’inspirer d’un film britannique que j’adore : Les Contes d’Hoffmann (Michael Powell et Emeric Pressburger, 1951). Ce film est inspiré de l’opéra et fait référence au ballet de danse classique. J’ai ajouté un effet de transformation, avec des passages plus techno, plus contemporains, tout cela mélangé au punk des coupes de cheveux, le tartan, et l’énergie.

Toute la collection est dans des tons roses…

Cette couleur me rappelle la douceur de la jeunesse, et le contraste avec le punk me paraissait intéressant à travailler.

Le motif tartan et l’esthétique punk sont tes marques de fabrique.

Le tartan, c’est un vrai état d’esprit. J’ai toujours adoré ce tissu. Il représente le côté punk de ma marque, mais j’adore le mélanger à d’autres tissus plus chics…

À quoi doit servir la mode ?

C’est une manière de vivre, de se comporter, et même de penser. Faire passer un message à travers un vêtement est ce qu’il y a de plus intéressant. Mais c’est aussi une façon de déclencher une émotion… que ce soit la joie, le rire, les pleurs, ou la provocation !

La mode du futur ?

Peut-être une mode plus digitale, même si j’adore les shows. Et des pièces plus fortes, il faut retourner aux vraies bases du vêtement, à la couture par exemple. Et surtout, une mode du futur serait une mode qui ralentit.

www.solenelescouet.com





Par Anna Prudhomme

Photos : Arnaud Juherian