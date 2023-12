LA RELÈVE MODELS (MAIS PAS QUE!)

Tu étais d’ailleurs au dîner Saint Laurent en honneur de Béatrice Dalle à Venise . C’était incroyable : en face de moi il y avait Catherine Deneuve, Gaspard Noé… Ce sont des personnes que je voyais petit à l’écran et je me retrouve à échanger avec eux. Un rêve éveillé.

Tu es acteur avant tout, mais on te voit sur les billboards Saint Laurent en ce moment. Il n’y a pas de films sans vêtements. Saint Laurent, c’est une famille. On s’est rencontrés lors de mon premier Festival de Cannes. Ma relation avec la maison, c’est 40 % pour mon physique et 60 % pour le rapport très humain et amical que j’entretiens avec eux.

Tes projets ? Je joue dans un premier film, le Bonjour, Tristesse de Durga Chew Bose ( sortie prévue en 2024, ndlr ). En début d’année, je vais tourner avec Lyna Khoudri et Sofiane Zermani, et j’ai un des rôles principaux avec Sami Slimane.

Tu as joué dans Mes frères et moi de Yohan Manca, sorti en 2022. Comment es-tu arrivé au cinéma ? Moncef Farfar : Via Instagram ! À 17 ans, j’ai participé à un casting organisé par la directrice de casting Manon Le Bozec après avoir vu passer une story ; je me suis dit « let’s go » !

La suite ? J’aimerais faire de l’acting et je souhaite aussi évoluer dans la DA… Je suis devant et derrière la caméra ! En 2022, j’ai fondé les sourires de Mawo, une association qui vise à démocratiser l’accès aux soins et à l’éducation pour les jeunes dans le besoin.

Le futur de l’industrie ? J’espère qu’on va continuer de s’ouvrir, de comprendre que le consommateur n’a pas besoin de voir une fille filiforme. Devenir plus inclusif en acceptant toutes les formes, toutes les couleurs et tous les origines et tous les genres.

Tes meilleurs shootings ? Ma collaboration avec l’Oréal, car c’est l’une des premières marques à m’avoir fait confiance. Cela fait quatre ans que je travaille avec eux. Un de mes meilleurs souvenir, c’est le défilé de l’année dernière ( le show «Walk your Worth», qui s’est déroulé à l’École militaire, pour célébrer l’émancipation des femmes, ndlr ). Et il y a mon travail avec Alaïa en 2022, c’était un rêve de petite fille !

Comment as-tu vécu ces expériences à l’étranger ? J’ai été agréablement surprise, il y a plus d’ouverture d’esprit concernant les standards de beauté qu’à Paris. Et artistiquement, une créativité plus forte.

Ton parcours ? Mame Anta Wade : J’ai commencé à Toulouse, mais le milieu était assez fermé à l’époque. J’ai donc décidé de voyager en Asie et en Afrique pour me construire un book plus enrichi.

MATHEA LUCCHINI : « LA BEAUTÉ DU DÉTAIL »

À 23 ans, Mathea Lucchini fait partie de l’agence IMG Models depuis 2017. En parallèle, elle est styliste et s’exerce dans l’identité visuelle.

Tes débuts ?

Mathea Lucchini : J’ai été repérée au Canal Saint Martin, à treize ans, lors d’un scout’ de l’agence IMG Londres. Deux ans après, ils m’ont parlé d’un concours Vogue avec l’agence IMG et en partenariat avec Dior, mais à l’époque ça ne m’intéressait pas trop d’être en compétition avec d’autres filles. Je n’avais pas envoyé ma candidature, mais au moment des résultats, une agente de IMG m’appelle, car elle ne comprenait pas pourquoi je n’en faisais pas partie. Elle a donc contacté Vogue et on est passé de quinze finalistes à seize.

Ça a donné quoi ce concours ?

Je me suis retrouvée un samedi, avec Emmanuelle Alt, rédactrice en chef du Vogue à l’époque, Bella Hadid, Peter Philipp un très grand maquilleur de chez Dior, et on nous apprenait à nous habiller et à défiler. Et par le plus grand des hasards, j’ai gagné ce concours !

Que fais-tu à côté ?

Depuis un an et demi, je suis aussi styliste, parce qu’avec le mannequinat, bien que ce soit génial et que tu collabores avec une équipe créative, tu ne fais plus tourner ton cerveau de la même façon.

La suite ?

J’ai commencé, en parallèle, en tant que directrice artistique pour la marque de sac Llorca, et j’aimerais continuer de me développer dans l’identité visuelle. Et je souhaite évoluer dans le stylisme, dans la beauté du détail et de la simplicité…

@mathealucchini